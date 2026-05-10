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Alessandro Giuli licenzia tutto il suo staff al ministero della Cultura

domenica 10 maggio 2026
Alessandro Giuli licenzia tutto il suo staff al ministero della Cultura

1' di lettura

Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Secondo quanto anticipa il Corriere.it, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha azzerato tutto il suo staff. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda - sempre secondo il Corriere.it -, non si sarebbe presentata all'aeroporto e non avrebbe quindi partecipato alla missione del ministro a New York lo scorso mese. 
Dal Ministero della Cultura filtra al momento solo un “nessun commento”.La doppia revoca arriva in modo improvviso e rappresenta un chiaro segnale di svolta nella gestione del dicastero da parte di Giuli, che ha deciso di interrompere bruscamente il rapporto con due collaboratori. 

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alessandro giuli

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