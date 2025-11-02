Serie A, Torino-Pisa 2-2: Simeone e Che Adams firmano la rimonta

Torino e Pisa hanno pareggiato 2-2, in una gara valida per la 10/a giornata di Serie A. Un risultato che consente ai granata di issarsi a quota 13 punti in classifica, mentre il Pisa sale a 6. Rocambolesco primo tempo allo stadio Grande Torino. Due a due il risultato, con i toscani che devono mangiarsi le mani per essersi fatti recuperare i due gol di vantaggio sui granata. Dopo una traversa iniziale del granata Che Adams, Pisa avanti con una doppietta di Moreo al 13’ con un sinistro da dentro l'area e al 29’ su rigore. La reazione del Toro è veemente. Al 42’ i granata accorciano le distanze con un colpo di testa di Simeone, che sorprende Semper. In pieno recupero è Che Adams a firmare il 2-2 con una bella giocata in area di rigore, con controllo e sinistro vincente alle spalle del portiere. Nella ripresa il Torino prova a completare la rimonta, ma il Pisa è ben organizzato e si difende con ordine senza correre grossi rischi.

Il Lecce, invece, si impone per 1-0 in casa della Fiorentina. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per i salentini, che si portano a quota 9 punti in classifica mentre i viola restano penultimi a 4. Per il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli è probabilmente l'epilogo più amaro, quasi certo l'esonero. Primo tempo equilibrato al Franchi, con numerose occasioni da una parte e dall'altra. La rete che sblocca i il risultato arriva al minuto 23', con Tete Morente che serve un preciso cross per Berisha, che con freddezza di prima intenzione batte De Gea. Piovono fischi nei confronti della Fiorentina, che prova a reagire ma senza riuscire quasi mai ad impensierire la difesa salentina. Kean e Dzeko provano a cercarsi, ma senza troppa fortuna. Nella ripresa Pioli si gioca il tutto per tutti inserendo anche Gudmundsson per uno schieramento ultra offensivo. I viola sfiorano più volte il pareggio, poi nel finale viene assegnato anche un rigore per un fallo su Ranieri poi revocato dal Var. Inutile l'assedio della Fiorentina, che non riesce a trovare la via del gol nei sei lunghi minuti di recupero. Termina con una vittoria del Lecce la sfida del Franchi, sorridono gli ospiti mentre per i viola è notte fonda.