Jannik Sinner gela tutti in conferenza stampa: "Non riesco a rispondere". Giallo sul malessere

Cosa ha avuto Jannik Sinner? Se lo sono chiesti in tanti, dopo averlo visto in serie difficoltà durante il match contro Daniil Medvedev. Venerdì sera agli Internazionali di Roma ha sofferto di conati di vomito, respiro corto e coscia trattata dal fisioterapista. Ed ecco che subito in conferenza stampa, a semifinale vinta, la domanda di qualche giornalista è proprio sulla sua salute fisica. Risultato? Jannik preferisce non parlarne. "Non riesco a rispondere a questa domanda".

E ancora: "Non si può essere sempre al cento per cento. È stato un match duro, con tanta tensione, sono contento di come sono riuscito a risolvere questa difficoltà, ho tirato fuori tutte le energie che avevo, l'esperienza nel circuito mi ha aiutato. E una partita del genere mi puo' essere utile in vista di Parigi". Ieri notte non ha dormito un granché: "Era la prima volta che mi capitava un match rimandato al giorno dopo, quando poi mancava poco alla fine, è un'esperienza in più".