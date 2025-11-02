Morto Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli

Morto all'età di 84 anni l'ex calciatore e allenatore Giovanni Galeone. Era stato il tecnico del Napoli dal 1997 al 1998. Pur non avendo mai vinto trofei, è ricordato soprattutto per aver ottenuto ben 4 promozioni in Serie A nella sua carriera, due con il Pescara, una con l'Udinese e una con il Perugia. Per molti allenatori, come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, è stato un grande maestro. Quella lasciata da lui nel calcio italiano, insomma, è stata un'impronta importante, prima da calciatore e poi soprattutto da allenatore.

Galeone si è spento oggi, domenica 2 novembre, a Udine. Era malato da tempo. Nato a Napoli il 26 gennaio 1941, l'ex calciatore si era poi trasferito con tutta la famiglia a Trieste. E lì aveva iniziato a coltivare la passione per la letteratura, ma non solo. Si era anche avvicinato molto al mondo dello sport, appassionandosi al calcio e alla pallacanestro. Alla fine ha puntato tutto sulla carriera sportiva, decidendo di dedicarcisi completamente.