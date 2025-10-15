Romelu Lukaku, denuncia-choc: estorsione sul padre morto

Non è bastata la morte improvvisa del padre, Romelu Lukaku deve fare i conti con pesanti dissidi familiari. Il calciatore belga, assieme al fratello Jordan, ha reso noto come il loro sforzo di rimpatriare la salma in Belgio, dove la cerimonia era stata inizialmente programmata per venerdì a Bruxelles, sia stato vanificato. I due giocatori hanno fatto un post congiunto sui social per denunciare quanto accaduto.

"A causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, le esequie non si terranno in Belgio", si legge prima di scendere nei dettagli. Il motivo? "Estorsioni da parte di alcuni membri della famiglia. Se nostro padre fosse ancora tra noi, non lo avrebbe mai accettato". I figli si dicono arrabbiati per non poter accompagnare il padre "dignitosamente nel suo ultimo riposo. Abbiamo capito perché nostro padre ci teneva lontani da diversi membri della famiglia. Alcune persone hanno voluto sabotare questo. Che Dio benedica la tua anima, Papà. Ti amiamo".