Romelu Lukaku, denuncia-choc: estorsione sul padre morto

Non è bastata la morte improvvisa del padre, Romelu Lukaku deve fare i conti con pesanti dissidi familiari. Il calciatore belga, assieme al fratello Jordan, ha reso noto come il loro sforzo di rimpatriare la salma in Belgio, dove la cerimonia era stata inizialmente programmata per venerdì a Bruxelles, sia stato vanificato. I due giocatori hanno fatto un post congiunto sui social per denunciare quanto accaduto.
"A causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, le esequie non si terranno in Belgio", si legge prima di scendere nei dettagli. Il motivo? "Estorsioni da parte di alcuni membri della famiglia. Se nostro padre fosse ancora tra noi, non lo avrebbe mai accettato". I figli si dicono arrabbiati per non poter accompagnare il padre "dignitosamente nel suo ultimo riposo. Abbiamo capito perché nostro padre ci teneva lontani da diversi membri della famiglia. Alcune persone hanno voluto sabotare questo. Che Dio benedica la tua anima, Papà. Ti amiamo".
Roger Lukaku, ex calciatore, è morto nella sua casa di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. Nato a Kinshasa nel 1967, Roger ha giocato come attaccante e ha militato in diversi club belgi negli anni '90. Tra questi FC Boom, Seraing, Ekeren (ex Beerschot), Mechelen e Ostenda. In totale, ha segnato 47 gol in 135 partite nella prima divisione belga. Roger ha anche giocato 11 volte per lo Zaire (ex Repubblica Democratica del Congo) tra il 1994 e il 1996, segnando sei gol.