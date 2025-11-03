Sinner, due giorni di stop e poi Torino: "Vada come vada"

"Sono arrivato con un po’ di dubbi, però quest’anno ci tenevo a mettermi in gioco anche qui. Il n.1 è un risultato incredibile considerando tutto quello che è successo...": Jannik Sinner lo ha detto dopo aver trionfato nel Masters 1000 di Parigi e dopo aver riacquistato il titolo di numero uno al mondo nel ranking Atp sorpassando ancora una volta lo spagnolo Carlos Alcaraz. Per capire chi dei due si imporrà sull'altro alla fine dell'anno, però, bisogna aspettare le Atp Finals di Torino. Sarà quel torneo, che mette in palio 5 milioni di dollari per il vincitore imbattuto, a decidere il re del 2025.
Dopo i grandi successi ottenuti in Austria e Francia, il tennista azzurro avrà due giorni di riposo, lunedì 3 e martedì 4 novembre. Per lui, nonostante lo stop di tre mesi per le conseguenze del caso doping, è stata una stagione incredibile: è il giocatore con la più alta percentuale di vittorie. I numeri sono incredibili: 59 partite giocate, 53 vinte, 6 perse (4 da Alcaraz). Parliamo di una percentuale dell'89,8%.
"Serve bene, risponde nei piedi, colpisce fortissimo: la dimensione indoor lo esalta. Al chiuso, non ha debolezze": questa l’analisi del suo avversario nella finale di Parigi, Felix Auger- Aliassime. Sinner arriverà a Torino mercoledì 5 novembre. "Ho fatto una cosa enorme. Sono contento, è un periodo pazzesco. Adesso, vada come vada", ha chiosato il campione.