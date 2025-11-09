Jannik Sinner, le Finals a Torino? Assente la fidanzata Laila: ecco dov'è

La modella danese Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, è in Alto Adige. In occasione del suo 25mo compleanno, festeggiato ieri, la dolce meta' del numero uno del tennis mondiale ha postato sul suo profilo Instagram con oltre 400.000 follower alcune fotografie prima mentre era in aeroporto a Copenaghen e poi in un noto hotel a cinque stelle a Sant'Andrea, nella zona di Bressanone. La vacanza coincide con le Atp Finals di Torino in cui Sinner debutterà domani, lunedì 10 novembre.
"Svegliarsi immersi in un paesaggio meraviglioso", ha scritto Laila che si trova nella località altoatesina assieme alla madre Emma con cui ha festeggiato tra i palloncini rossi con un bicchiere di vino a cena. Resta da vedere se Laila sarà presente, dai prossimi giorni, alla Inalpi Arena di Torino per tifare per la sua dolce metà.
Jannik Sinner, Djokovic sbrocca per una domanda: "Mai detto"A Atene, dopo la vittoria su Musetti, Novak Djokovic ha reagito con stizza a un giornalista che gli ha attribuito parole...
"Quando arrivi a questo evento sai che ogni partita sarà dura. Inizio il torneo con la sfida più dura, cosa in un certo senso interessante perché credo che vincere una partita come questa ti dia la sicurezza di poter andare molto lontano in questo torneo", ha spiegato Felix Auger-Aliassime in conferenza stampa alle Atp Finals alla vigilia del debutto contro Sinner. "Mi preparerò per essere un giocatore migliore rispetto a quanto non fossi a Parigi (dove ha perso contro l'azzurro in finale, ndr). Non vedo l'ora ovviamente di affrontarlo e di godermi l'atmosfera, sarà davvero bella - ha aggiunto - La mia seconda esperienza alle Finals? La prima volta è stato wow, era tutto nuovo. Ti senti come se fosse un evento che ti cambia la vita. Ora ho una prospettiva del tipo 'sì, ce l'ho fatta, ma la vita e la carriera vanno avanti'. Avrò ancora delle sfide più avanti".