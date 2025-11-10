Alcaraz umiliato in allenamento: gestaccio a Bublik

Alle Nitto Atp Finals di Torino il clima è rilassato, quasi scherzoso, come si trattasse di una esibizione extra-lusso tra i grandi del tennis mondiale. Tuttavia, gli effetti sulla classifica sono più che reali, dal momento che è bastata una partita vinta a Carlos Alcaraz, contro l'autraliano Alex De Minaur, per ri-scavalare Jannik Sinner alla guida del ranking. L'altoatesino, che stasera debutterà contro Auger-Aliassime nella prima partita del round robin, si era ripreso lo scettro perso agli Us Open a inizio settembre (con la sconfitta contro lo spagnolo) vincendo l'Atp 500 di Pechino e il Masters 1000 di Parigi (con Carlitos subito fuori).

Jannik Sinner, la clamorosa gaffe: "Occhio ti stanno filmando" A Torino, in vista delle ATP Finals 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno offerto uno spettacolo raro nel tennis d&...

In realtà, il sorpasso non è dipeso dal match di Alcaraz ma dai complicatissimi algoritmi della classifica. Né Sinner né Alcaraz infatti hanno giocato la scorsa settimana, ma nello stesso periodo dell'anno scorso, Sinner aveva dominato le ATP Finals. I 1.500 punti guadagnati allora gli sono stati decurtati oggi, facendolo così scivolare dietro al 22enne di Murcia, che viceversa aveva pochi punti da difendere dopo la sconfitta nella fase a gironi dello scorso anno a Torino. E così la Top 10 della classifica Atp al 10 novembre vede Alcaraz davanti con 11.050 punti, diviso da Sinner da soli 1.050 punti (Jannik è fermo a quota 10.000).

Jannik Sinner, Djokovic sbrocca per una domanda: "Mai detto" A Atene, dopo la vittoria su Musetti, Novak Djokovic ha reagito con stizza a un giornalista che gli ha attribuito parole...