Orsolini, frecciata a Spalletti: "La squadra era avvilita"

A pochi giorni dalle ultime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026, contro Moldavia e Norvegia, la Nazionale italiana si prepara a vivere un momento decisivo, con l’obiettivo di consolidare il 2° posto e accedere agli spareggi. Dopo due fallimenti consecutivi, l’Italia non può più permettersi passi falsi. L’arrivo di Rino Gattuso in panchina, subentrato a Luciano Spalletti dopo la gara d’andata proprio contro la Moldavia, ha rappresentato una svolta importante, sia dal punto di vista tecnico che emotivo.

Tra i giocatori che meglio sintetizzano questo cambio di rotta c’è Riccardo Orsolini, protagonista oggi in conferenza stampa, che ha descritto con parole dirette l’effetto del nuovo commissario tecnico sul gruppo azzurro: “Gattuso quando è arrivato ha portato una ventata di freschezza a livello di entusiasmo, forse la squadra prima era un po' spenta, avvilita — le sue parole — Il mister ci ha dato subito tranquillità, serenità, ci ha fatto subito capire che dovevamo uscire insieme dalla situazione in cui eravamo con il lavoro”.