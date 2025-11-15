Eder attacca Spalletti: "Mai sopportata la sua ipocrisia. Come uomo vale..."

L'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale, Eder, ha lanciato un attacco frontale a Luciano Spalletti, attuale CT dell'Italia e suo ex allenatore all'Inter, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il rapporto tra i due non è mai decollato: "Non ho mai sopportato la sua ipocrisia, sono andato via dall'Inter per Spalletti. Come allenatore è top, come uomo meno", ha dichiarato Eder senza giri di parole.

Al contrario, ha speso parole di elogio per Antonio Conte, con cui ha lavorato alla Juventus e in Nazionale. Ricordando un episodio del 2015, quando giocava nella Sampdoria, Eder ha raccontato: "Prima di un Sampdoria-Cagliari, Sinisa mi disse che Conte e il suo staff sarebbero venuti a vedermi. “Oh, non è che te la fai sotto e fai una partita di merda?”, chiese scherzando".