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Juve-Verona, Sogliano sfida Spalletti: "E vi lamentate dell'arbitro?"

di Lorenzo Pastuglialunedì 4 maggio 2026
Juve-Verona, Sogliano sfida Spalletti: "E vi lamentate dell'arbitro?"

2' di lettura

Un pari inaspettato per una Juve che sognava di agguantare il Milan al terzo posto, ma che si ritrova a uscire dallo Stadium con un amaro 1-1 contro il Verona già retrocesso. Una partita che verrà ricordata per lasciare in eredità più polemiche che spunti tecnici. A far discutere è soprattutto lo sfogo del direttore sportivo dell’Hellas, Sean Sogliano, espulso nel recupero e protagonista di un duro attacco nel post partita: “Non parlo mai degli arbitri, ma voglio rispetto per la società e per la gente di Verona e oggi c’è stato poco — ha dichiarato a Sky — Salutiamo la Serie A, ma pensa che testa ho io, sono stato espulso anche oggi, perché ho visto delle cose che non mi piacciono”.

Il dirigente gialloblù ha poi allargato il discorso, collegandolo a una critica più generale al sistema: “Parliamo di cultura e del fatto che non andiamo ai Mondiali, ma qui è sempre la stessa cosa”. Parole pesanti, che trovano un bersaglio preciso anche nel comportamento degli avversari: “Ma dai, una squadra forte, una grande società che si lamenta di un arbitraggio — ha proseguito — A momenti la palla la buttavano dentro i tifosi. Il Verona ha avuto orgoglio e ha portato a casa un punto”.

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Sogliano ha insistito anche sull’episodio del rosso: “Se uno viene espulso perché si arrabbia per certe cose, allora filmate le due panchine e vedete, altro che parlare di Var”. E chiude con amarezza: “Lo dico da retrocesso. Vi saluto, tanto non interessa a nessuno quello che dico”. Parole che hanno sorpreso l’allenatore bianconero Luciano Spalletti, che replica: “Non ho capito bene cosa volesse, poi quando lo vedo glielo chiedo”. Concludendo: “Noi non ci siamo mai alzati dalla panchina. Loro invece ogni volta che ricevevano un fallo rimanevano in terra 30 secondi”. Un botta e risposta che accende ulteriormente il finale di stagione.

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