Jannik Sinner, mai visto così: il video che spiazza tutti i tifosi

Jannik Sinner, il fenomeno azzurro che ha dominato il tennis mondiale nel 2025, è al centro dell'attenzione alle ATP Finals di Torino, dove difende il titolo conquistato l'anno precedente con maestria e freddezza chirurgica. In questi giorni concitati, mentre il suo grande rivale Carlos Alcaraz è sceso in campo contro il nostro Lorenzo Musetti – una sfida che, con la vittoria dello spagnolo per 6-4, 7-5, ha sigillato ufficialmente il numero uno nel ranking ATP a fine stagione – Sinner appare sereno e focalizzato. L'italiano, che ha perso la vetta proprio per soli 1.050 punti, non sembra dar peso alla "incoronazione" del rivale, preferendo concentrarsi sulla sua preparazione impeccabile per l'ultima partita del girone, contro l'americano Ben Shelton.

Eppure, in queste ore febbrili, Jannik è diventato protagonista assoluto non solo per il suo gioco, ma per una curiosa intervista che ha incantato i social. Per la prima volta, il numero due del mondo ha rilasciato un'intervista rigorosamente in lingua spagnola, un omaggio ironico e personale al suo eterno duellante Alcaraz. Il video, con sinner che dice "ho sudato", postato sui canali ufficiali ATP diventato virale in pochi minuti, mostra un Sinner un po' goffo all'inizio: le parole escono titubanti, con accento altoatesino che tradisce un esercizio linguistico non abituale, ma migliora progressivamente, man mano che il ritmo aumenta. Parla del suo feeling con i campi indoor – "Mi sento come a casa qui a Torino, il pubblico mi dà un'energia incredibile" – e accenna alla finale imminente, senza sbilanciarsi: "Sarà una battaglia epica, come sempre con Carlos". Al termine, con un sorriso contagioso, scherza: "Ho sudato più per questa intervista che per le partite! Ma ne valeva la pena". Il clip ha scatenato un'onda di like e commenti ammirati, con fan che lo definiscono "il tennista più umile e carismatico del circuito".