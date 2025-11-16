Jannik Sinner trionfa contro Alcaraz: sue le Finals!

Jannik Sinner trionfa ancora. Per il secondo anno consecutivo il campione altoatesino vince le Atp Finals. In finale ha sconfitto in due set, dopo un match molto combattuto, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo. Il punteggio finale è stato 7-6 (4) 7-5. È la prima volta dal 2016 che in finale arrivano il numero 1 e 2 del mondo. A complimentarsi anche Giorgia Meloni. "Orgogliosi di te. Campione", scrive su Instagram la premier che posta una foto del vincitore del match.

"È stata una stagione incredibile e finire qua a Torino con questa partita davanti al pubblico italiano è una cosa fantastica - commenta Sinner a fine partita -. Prima del torneo non vedovo l'ora di venire qua a giocare questo torneo, avere queste sensazioni, forse anche meglio dell'anno scorso, è molto speciale per me. Sono molto contento del tifo, per tutta la settimana è stato incredibile".

E ancora, sulla 31esima vittoria indoor consecutiva: "Cosa rappresenta questa vittoria? Non solo tennis, siamo atleti individuali a senza un team non sarebbe possibile, celebrare questo trofeo alla fine dell'anno dopo due mesi molto intensi. Ho dovuto salvare un set point nel primo set e per come sono riuscito a chiudere è stato fondamentale. Contro Carlos bisogna giocare al meglio, ho servito bene in certi momenti e lui è uno con la migliore risposta nel circuito, ma sono contento, è stata una partita durissima, vuol dire tanto per me finire così la stagione, incredibile".