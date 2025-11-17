Italia-Norvegia, scintille tra Donnarumma e Haaland: "Ci parlerò a Manchester"

La serata che avrebbe dovuto rassicurare l'Italia in vista degli spareggi si è trasformata in un crollo verticale difficile da spiegare. Dopo un primo tempo ordinato, persino incoraggiante, nessuno immaginava una ripresa così disastrosa, capace di azzerare quanto di buono si era intravisto. Lo shock è stato immediato: il 4-1 della Norvegia ha scaraventato gli azzurri in un vortice di smarrimento che ha coinvolto tutti, dalla panchina allo spogliatoio. Rino Gattuso è stato il primo ad assumersi la responsabilità, presentandosi davanti alle telecamere per chiedere scusa ai tifosi, quasi a voler proteggere un gruppo apparso improvvisamente fragile.

Tra i volti più provati c'era quello di Gianluigi Donnarumma , costretto a confrontarsi con l'attaccante che conosce meglio di molti difensori italiani. Erling Haaland , suo compagno al Manchester City, gli ha rifilato due gol in centoventi secondi, colpi secchi che hanno indirizzato la partita e spazzato via ogni certezza. Per Donnarumma la serata è stata un paradosso: affrontare un amico diventato “destabilizzatore” della nazionale proprio alla vigilia della lunga rincorsa verso il Mondiale. Un colpo mentale oltre che sportivo.