Quel Pep Guardiola di mezza estate per un'Italia che sa ancora sognare

L’idea di vedere Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale di calcio appartiene, a prima vista, alla categoria dei sogni proibiti, quelli sudati, da ombrellone. Una tesi condivisibile. Che c’azzecca il mister più rivoluzionario degli ultimi venti anni con lo stantio pallone italico? Come si convince uno abituato alle traboccanti tasche degli sceicchi a lavorare per un movimento che non sa salvare e ammodernare un monumento come il Meazza? Eppure, incastrando i tasselli di uno scenario federale in profonda trasformazione, quel miraggio comincia ad assumere i contorni di un’architettura ambiziosa, al limite dell’utopia, segno che da qualche parte c’è ancora un’Italia che sa sognare, un’Italia che fa perché le era stato detto che era impossibile fare.

PAOLINO CATALIZZATORE

Il deus ex machina di questa visione è Paolo Maldini, fresco di nomina a Direttore Tecnico della Federcalcio. Un fuoriclasse del quale il Milan ha ritenuto di potersi disfare come una macchina usata. Ma Paolo rappresenta la credibilità internazionale fatta persona, è icona del calcio perché ama il calcio, trasmette autorevolezza. Aura. L’ha voluto con sé Giovanni Malagò, neo presidente Figc, portatore e garante di una mission manageriale d’alto profilo e forte del prestigio accumulato in anni di vertici sportivi. Uno che sa scegliere gli uomini e le sfide.

Se Malagò garantisce la solidità istituzionale e la capacità di attrarre risorse fuori scala, è Maldini il peso specifico deputato a fare la differenza. Anche se Pep non arrivasse, poco importa. Nella depressione mondiale che si è impadronita dell’azzurro, un raggio di luce ci dà la speranza che resti ancora qualcosa di vivo. Certo che dietro quanti tifano per quello che sarebbe il colpo del secolo c’è un filo rosso lungo quindici anni. Tra Guardiola e Maldini non c’è solo stima reciproca da “leggende” ma una sorta di corrispondenza d’amorosi sensi calcistici. Siamo al 24 maggio 2009, il giorno dell’addio al calcio di Paolino a San Siro, sporcato dalla contestazione surreale di una frangia della curva rossonera. Tre giorni dopo, a Roma, Pep conquista la Champions al suo primo anno sulla panchina del Barcellona, battendo lo United.