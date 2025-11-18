Libero logo
Giustizia
Garlasco
Hub Energia

Sinner, il retroscena dopo le Finals: "Cosa ho fatto negli spogliatoi"

martedì 18 novembre 2025
Sinner, il retroscena dopo le Finals: "Cosa ho fatto negli spogliatoi"

1' di lettura

Jannik Sinner ha vinto ancora. Il tennista altoatesino ha portato a casa l'ennesima vittoria alle Atp Finals di Torino. Eppure il giovane non intende dormire sugli allori. Non a caso, ha rivelato lui stesso in collegamento con Che Tempo Che Fa a fine partita, anche negli spogliatoi ha parlato della stagione futura. Con staff e amici stretti, il campione ha discusso a lungo.

"La rivalità aiuta. Sono contento che c'è Carlos che mi spinge sempre, soprattutto quando perdi devi sempre trovare qualcosa per migliorare, abbiamo migliorato tanto il servizio. Anche oggi, dopo la partita, abbiamo subito parlato di quello che c'è da fare, da migliorare, da lavorare per l'anno prossimo. Nessuno è perfetto. Quando entri in campo non cerchi la perfezione ma nella singola giornata", ha ammesso sul Nove. 

Sinner supera il calcio nel cuore degli italiani

La cosa straordinaria di Jannik Sinner da Sesto Pusteria, freschissimo vincitore delle Finals, non è solo legata ...

Intanto, dopo la sfida con Sinner, anche il rivale spagnolo si ferma. Niente Coppa Davis per Alcaraz. Il giocatore lo ha annunciato su Instagram: "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna per la Coppa Davis a Bologna - ha scritto lo spagnolo reduce dagli Atp Finals di Torino e dalla sconfitta con Jannik Sinner -. Ho un edema all'ischiotibiale della gamba destra, e la raccomandazione medica è di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c'è e non vedevo l'ora di aiutare a combattere".

tag
jannik sinner
atp finals

Prallelismi Jannik Sinner, il paragone di Adriano Panatta. "Come Erling Haaland"

Scelta sofferta Eubanks si ritira a soli 29 anni: perché per Sinner è un colpo durissimo

Sinner e il pallone Nazionale, Italo Bocchino inchioda la sinistra: "Avete distrutto il patriottismo"

ti potrebbero interessare

Alcaraz, rinuncia alla Coppa Davis: "Cuore pesante"

Alcaraz, rinuncia alla Coppa Davis: "Cuore pesante"

Redazione
Virtus-Maccabi, Lepore si arrende ai pro Pal: "Non ci sono le condizioni per giocare"

Virtus-Maccabi, Lepore si arrende ai pro Pal: "Non ci sono le condizioni per giocare"

Redazione
Lele Adani al veleno contro Fabio Caressa: "Potevo infierire, ma non lo farò"

Lele Adani al veleno contro Fabio Caressa: "Potevo infierire, ma non lo farò"

Redazione
Nazionale, la sconfitta con la Norvegia? Perché ora è ancora più nei guai

Nazionale, la sconfitta con la Norvegia? Perché ora è ancora più nei guai

Lorenzo Pastuglia