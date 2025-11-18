Sinner, il retroscena dopo le Finals: "Cosa ho fatto negli spogliatoi"

Jannik Sinner ha vinto ancora. Il tennista altoatesino ha portato a casa l'ennesima vittoria alle Atp Finals di Torino. Eppure il giovane non intende dormire sugli allori. Non a caso, ha rivelato lui stesso in collegamento con Che Tempo Che Fa a fine partita, anche negli spogliatoi ha parlato della stagione futura. Con staff e amici stretti, il campione ha discusso a lungo.

"La rivalità aiuta. Sono contento che c'è Carlos che mi spinge sempre, soprattutto quando perdi devi sempre trovare qualcosa per migliorare, abbiamo migliorato tanto il servizio. Anche oggi, dopo la partita, abbiamo subito parlato di quello che c'è da fare, da migliorare, da lavorare per l'anno prossimo. Nessuno è perfetto. Quando entri in campo non cerchi la perfezione ma nella singola giornata", ha ammesso sul Nove.