Sinner, il retroscena dopo le Finals: "Cosa ho fatto negli spogliatoi"

Jannik Sinner ha vinto ancora. Il tennista altoatesino ha portato a casa l'ennesima vittoria alle Atp Finals di Torino. Eppure il giovane non intende dormire sugli allori. Non a caso, ha rivelato lui stesso in collegamento con Che Tempo Che Fa a fine partita, anche negli spogliatoi ha parlato della stagione futura. Con staff e amici stretti, il campione ha discusso a lungo.
"La rivalità aiuta. Sono contento che c'è Carlos che mi spinge sempre, soprattutto quando perdi devi sempre trovare qualcosa per migliorare, abbiamo migliorato tanto il servizio. Anche oggi, dopo la partita, abbiamo subito parlato di quello che c'è da fare, da migliorare, da lavorare per l'anno prossimo. Nessuno è perfetto. Quando entri in campo non cerchi la perfezione ma nella singola giornata", ha ammesso sul Nove.
Intanto, dopo la sfida con Sinner, anche il rivale spagnolo si ferma. Niente Coppa Davis per Alcaraz. Il giocatore lo ha annunciato su Instagram: "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna per la Coppa Davis a Bologna - ha scritto lo spagnolo reduce dagli Atp Finals di Torino e dalla sconfitta con Jannik Sinner -. Ho un edema all'ischiotibiale della gamba destra, e la raccomandazione medica è di non gareggiare. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c'è e non vedevo l'ora di aiutare a combattere".