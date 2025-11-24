Torino umiliato dal Como: spianato per 5-1

Il Torino dura un tempo, poi si scatena il Como dei ragazzi terribili: Nico Paz e compagni trionfano con un netto 5-1 sul campo dei granata, Fabregas mette la freccia sulla Juve e si piazza al sesto posto, a tre punti dalla zona Champions. E' una ripresa praticamente perfetta per i lariani che vengono trascinati da Addai (doppietta), dal solito Paz e dalle firme inedite di Ramon e Baturina, mentre la squadra di Baroni crolla anche mentalmente e si becca i cori di insulti da parte della propria tifoseria.

Il Toro è in emergenza totale per il posticipo di campionato: alle assenze di Simeone, Ilic e Ismajli si sono aggiunti i forfait dell'ultima ora di Adams, messo fuori uso da un virus gastrointestinale e non siede nemmeno in panchina, e di Coco che viene preservato avendo ancora qualche acciacco al ginocchio. Così in attacco si rivede capitan Zapata, alla prima da titolare 415 giorni dopo l'infortunio al crociato del 5 ottobre 2024, e la difesa è inedita, con Maripan a guidare la linea insieme a Tameze e Masina. Fabregas preferisce Morata a Douvikas, sulla trequarti c'è ovviamente l'intoccabile Paz mentre il grande ex Vojvoda parte fuori. Fin dai primi minuti si nota l'enorme qualità dei giocatori del Como, il primo pallone buono capita sulla testa di Morata ma lo spagnolo non inquadra lo specchio. Poi viene fuori il Toro, anche in questo caso l'occasione migliore finisce sui piedi dell'uomo più pericoloso, Zapata, anche se il colombiano non riesce ad agganciare davanti a Butez. I granata provano a guadagnare metri ma nella seconda parte di primo tempo cresce nuovamente il Como, Tameze e Paleari riescono a respingere i tentativi ravvicinati di Smolcic e Morata. La pressione dei lariani viene premiata al 36': Rodriguez è scatenato a sinistra e manda fuori giri Pedersen e Maripan, poi sul secondo palo trova Addai pronto alla deviazione vincente.

Nel finale, lo stesso spagnolo tocca goffamente il pallone con la mano in area cercando di fare un rinvio: Bonacina fischia il rigore e poi conferma la decisione dopo la revisione al Var, Vlasic dal dischetto spiazza Butez e fa 1-1. Dopo un primo tempo combattuto, però, poteva immaginare quanto accade nella ripresa. Dopo una manciata di minuti, Addai riporta avanti il Como, sorprendendo Paleari dalla distanza. Il Toro non reagisce e quasi scompare dal campo, così Ramon e Paz permettono alla formazione di Fabregas di prendere il largo, e quasi nel finale Baturina da poco entrato realizza la cinquina che rende più rotondo il passivo per i granata. La formazione lariana si issa al sesto posto e nel prossimo turno ospiterà il Sassuolo per provare a bussare alle porte della Champions, il Toro si ferma nel modo peggiore dopo sei risultati utili di fila e viene pesantemente fischiato dai propri tifosi.