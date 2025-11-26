Jannik Sinner, Magnini senza filtri: "Ecco come l'hanno trattato"

Filippo Magnini, ospite a Belve, ha commentato con franchezza il caso doping che coinvolse lui nel 2018 e quello recente di Jannik Sinner, tracciando un confronto netto.“Sinner ha avuto un trattamento di favore, lo dico con invidia”, ha esordito l’ex nuotatore. “Io ho avuto un trattamento diverso dal suo. Penso che lui sia stato trattato così perché era un’atleta in attività, io invece sono stato trattato come una persona normale accusata di doping”.

Magnini ha ricordato come Sinner siace la vicenda si sia risolta in pochi giorni, mentre lui ha dovuto attendere anni per essere assolto. “Tutti gli atleti dovrebbero essere trattati nello stesso modo”, ha sottolineato. “Se la sentenza di Sinner fosse arrivata dopo 2 anni, lui avrebbe perso 2 anni di tornei e non sarebbe stato giusto”.L’ex campione ha poi criticato la gestione mediatica: “La stampa è stata corretta nei confronti di Sinner. Sono finito su tutti i giornali e mi hanno accusato di doping, senza accertarsi che fosse vero. Dopo 20 anni di carriera mi aspettavo più rispetto, sono stato massacrato”.