Jannik Sinner, Spike Lee pronto a tutto: "Perché voglio incontrarlo"

Spike Lee sbuca in Italia e prima ancora di parlare di cinema manda dritti e rovesci direttamente a Jannik Sinner. Il regista americano, ospite d’onore al Torino Film Festival, ha scelto il palco per “mettere i puntini sulle i”: “Scrivetelo”, chiede, come fosse una tirata d’orecchio a chi ha travisato il suo affetto.

Il regista parte deciso: “Voglio solo chiarire una cosa. Non ho niente contro Sinner — attacca Lee sorridendo — È un grandissimo, grandissimo tennista. … Almeno alcuni hanno visto il mio entusiasmo per Carlos, hanno pensato che stessi mancando di rispetto. Quindi, no, non è affatto così. Amo lo sport. Soprattutto il basket, i New York Knicks”.