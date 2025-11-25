Jannik Sinner? Cosa ha fatto ogni singolo giorno durante la Coppa Davis

Il legame tra Jannik Sinner e il gruppo azzurro resta saldo anche lontano dal campo. A confermarlo è Filippo Volandri, che a Un Giorno da Pecora ha raccontato i messaggi quotidiani ricevuti dal numero uno italiano durante la settimana che ha portato alla terza Coppa Davis consecutiva.

Il capitano ha riferito che Sinner, pur distante, non ha mai smesso di far sentire la sua presenza: “Nella chat della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi ‘Fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati ai giocatori’”. Parole che, secondo Volandri, hanno contribuito a mantenere compatta una squadra capace di imporsi ancora una volta sul panorama internazionale.