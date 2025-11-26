Jannik Sinner, Sock smonta la sua amicizia con Alcaraz: "Narrazione esagerata"

La stagione tennistica si è ufficialmente chiusa e, mentre i big si godono qualche giorno di pausa prima di riprendere la preparazione verso un 2026 che partirà subito con gli Australian Open, il dibattito si sposta inevitabilmente sui protagonisti dell’anno: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due giovani fenomeni hanno dominato la stagione, si sono scambiati il numero 1 e hanno conquistato i tornei più prestigiosi, alimentando anche la narrazione di un rapporto personale molto stretto. Ma non tutti credono a questa versione.

Jack Sock, ex top-10 e grande specialista del doppio, ha offerto una lettura molto diversa durante il podcast ‘Nothing Major Show’, realizzato insieme agli altri ex giocatori statunitensi Andy Roddick, John Isner e Sam Querrey. Secondo l’americano, l’idea di una grande amicizia tra Sinner e Alcaraz non sarebbe altro che una costruzione dei tifosi: "Credo che gli appassionati di tennis in generale abbiano apprezzato la storia d'amicizia tra Roger Federer e Rafa Nadal, che sono buoni amici e che ora lo sono ancora di più visto che si sono ritirati — le sue parole — La gente sta spingendo tanto ora per un rapporto simile tra Sinner e Alcaraz. Ogni volta che c'è un torneo c'è chi dice: ‘Oh, Carlos e Jannik, guarda che bella interazione tra i due mentre camminavano davanti al campo di allenamento’".