Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-0, l'ex Palladino inguaia i viola

La vendetta dell'ex. L'Atalanta di Rafaele Palladino batte la Fiorentina per 2-0 nel posticipo della 13/a giornata di Serie A e inguaia sempre di più la squadra viola di Paolo Vanoli. Prima vittoria in campionato in casa sulla panchina nerazzurra per l'ex tecnico del Monza. Con questo risultato, infatti, l'Atalanta sale all'11esimo posto con 16 punti mentre la Fiorentina resta ultima a pari merito con il Verona con appena 6 punti e sempre 0 vittorie. Primo tempo divertente alla New Balance Arena, chiuso in vantaggio dall'Atalanta con una rete bella e fortunosa di Odilon Kossounou.

L'ivoriano riceve palla da De Ketelaere, imprendibile per la difesa viola, e con un tiro-cross beffa De Gea all'incrodio dei pali. L'Atalanta sfiora anche il raddoppio con Lookman, De Ketelaere e Zappacosta, mentre la Fiorentina dopo un'occasione iniziale con Piccoli assapora il pareggio sempre con il centravanti ex di turno. Nella ripresa, la Dea chiude la partita al 51' con il 2-0 firmato da Lookman bravo a ribadire in rete un colpo di testa di De Ketelaere respinto da De Gea. La Fiorentina prova con il cuore a riaprire i giochi, sfiorando il gol in più occasioni con Mandragora, Dodò e soprattutto con Kean che colpisce anche un palo. L'Atalanta a sua volta potrebbe anche calare il tris, ma De Ketelaere e Krstovic sprecano troppo.