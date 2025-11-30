Serie A, Pisa-Inter 0-2 con doppietta di Lautaro

Una doppietta del suo capitano Lautaro Martinez, l'Inter si impone per 2-0 in casa del Pisa nel match delle ore 15 della 13esima giornata di Serie A. Con questa vittoria i nerazzurri allenati da Chivu agganciano momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica con 27 punti, a -1 dal Milan capolista aspettando il posticipo serale tra i giallorossi e il Napoli. Con la doppietta odierna, inoltre, Lautaro balza in testa alla classifica marcatori del campionato con 6 centri. Si interrompe dopo 6 partite, invece, la serie positiva del Pisa di Gilardino che resta al terzultimo posto con 10 punti in piena zona retrocessione.

Come prevedibile è l'Inter a fare la partita, ma sono poche le emozioni all'Arena Garibaldi nel primo tempo. Per la squadra di Chivu da segnalare una punizione di Dimarco parata da Scuffet e un colpo di testa di Lautaro Martinez con un pallone di poco fuori. Padroni di casa ben messi in campo da Gilardino e pericolosi in contropiede con la velocità di Idrissa Touré e con un tentativo in area di Piccinini che da buona posizione non trova la porta. Nella ripresa non cambia il leit motiv della gara, con l'Inter che spinge e il Pisa a difendersi. Sono proprio gli ospiti a rendersi pericolosi più volte in contropiede con Touré e Nzola. La svolta della partita poco dopo l'ora di gioco con l'ingresso di Pio Esposito per Thuram. E' proprio il giovane centravanti azzurro al 69' a servire dalla sinistra un assist perfetto per Lautaro Martinez, che di sinistro a centro area fulmina Scuffet sotto la traversa. Il Pisa prova una timida reazione con Nzola, ma nel finale è ancora Lautaro a chiudere la partita firmando in spaccata il gol del 2-0 su assist di Barella all'83'. Il bomber argentino sfiora anche il tris poco dopo, colpendo un palo su assist del neo entrato Diouf. Micidiale il Toro nel risolvere una partita che si stava complicando e non poco per i vicecampioni d'Italia e d'Europa.