Milan, Lele Adani umilia Max Allegri: "Solo episodi, ha fallito"

La critica (solita) di Lele Adani a Massimiliano Allegri arriva netta, senza giri di parole, dopo il k.o. del Milan contro l’Atalanta. Alla Nuova DS, l’ex difensore del Brescia e dell’Inter non risparmia l’analisi sul tecnico rossonero: "Allegri era stato preso perché Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao prendevano troppi gol — ha detto — ha fallito lì e anche in attacco dove se il Milan non segna devo andare anche a vedere perché non lo fa”.

Un giudizio pesante che si inserisce in un momento complicato per il Milan, reduce da un girone di ritorno insufficiente, con una sola vittoria nelle ultime sei gare e una classifica che ora mette seriamente a rischio il quarto posto Champions. Rincarando poi la dose sulla gestione complessiva: "Sembra che si siano trovati un quarto d’ora prima di giocare — ha aggiunto — Non ho mai visto una squadra che, andando sotto, non cambia il piano tattico. Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia perché pesa, nei risultati e nella forma”.