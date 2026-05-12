Milan, Lele Adani umilia Max Allegri: "Solo episodi, ha fallito"

La critica (solita) di Lele Adani a Massimiliano Allegri arriva netta, senza giri di parole, dopo il k.o. del Milan contro l’Atalanta. Alla Nuova DS, l’ex difensore del Brescia e dell’Inter non risparmia l’analisi sul tecnico rossonero: "Allegri era stato preso perché Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao prendevano troppi gol — ha detto — ha fallito lì e anche in attacco dove se il Milan non segna devo andare anche a vedere perché non lo fa”.
Un giudizio pesante che si inserisce in un momento complicato per il Milan, reduce da un girone di ritorno insufficiente, con una sola vittoria nelle ultime sei gare e una classifica che ora mette seriamente a rischio il quarto posto Champions. Rincarando poi la dose sulla gestione complessiva: "Sembra che si siano trovati un quarto d’ora prima di giocare — ha aggiunto — Non ho mai visto una squadra che, andando sotto, non cambia il piano tattico. Stiamo commentando settimanalmente una squadra che dovrebbe scucirsi lo stemma che ha sulla maglia perché pesa, nei risultati e nella forma”.
Milan, Allegri travolto dopo questa frase: "Buona partita per 15 minuti, poi il gol..."Il Milan subisce una sconfitta pesante e preoccupante per 2-3 in casa contro l’Atalanta, che segue lo 0-2 col Sass...
Secondo l’analisi dell’opinionista, il problema non è solo episodico ma strutturale, con un Milan che non avrebbe mai trovato una vera identità di gioco. Anche il rendimento nel tempo viene messo sotto la lente: "Negli ultimi anni non ha mai chiuso vicino alla prima, sempre lontano dalla vetta”. Eppure, nella parte finale del suo intervento, Adani ha aperto uno spiraglio diverso sul futuro del tecnico: "Io l’ho detto anche altre volte, per me Allegri deve comunque rimanere al Milan e lavorare almeno un altro anno". Una posizione che sorprende: "Deve essere più coinvolto nel mercato, serve una visione, non vittorie per episodi — ha concluso Adani — Questo Milan una vera idea ancora non ce l’ha".