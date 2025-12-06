Inter, poker al Como di Nico Paz: apre Lautaro Martinez, chiude Carlos Augusto

Vittoria netta per 4-0 dell'Inter di Cristian Chivu contro il Como di Fabregas a San Siro, in una gara delicata per i nerazzurri che con questo successo si portano a 30 punti e tornano in vetta alla classifica di Serie A. Stop pesante per i lariani che fermano la loro corsa e restano a 24 punti in classifica, mollando nel finale, interrompendo la più lunga striscia di risultati positivi con il Milan, visto che non perdevano dalla prima giornata contro il Bologna. Per la squadra di Chivu decisive le reti di Lautaro Martinez nel primo tempo e di Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto nella ripresa. Nell'Inter Chivu sceglie al centro della difesa Acerbi con Akanji e Bastoni, in mezzo al campo spazio per Zielinski, mentre sulla fascia destra a sorpresa gioca Luis Henrique. In attacco tutto confermato, con la coppia Thuram, Lautaro Martinez.

Ad inizio ripresa la squadra di Fabregas prova a reagire allo svantaggio e al 53' Rodriguez in area serve Douvikas che prende il tempo ad Akanji, ma sotto porta manda alto sopra la traversa. Al 59' l'Inter accelera e raddoppia: su calcio d'angolo calciato da Dimarco, Thuram sotto porta deve solo toccarla in rete per il 2-0. Il Como accusa il colpo e rischia subito il tracollo. Al 73' Luis Henrique serve al centro Lautaro Martinez ma l'argentino tutto solo calcia di prima dall'altezza del dischetto ma Butez in due tempi riesce a parare. All'80' l'Inter cala il tris: Barella strappa un pallone e Ramon e serve Lautaro Martinez che tocca per Mkhitaryan che prova a servire Carlos Augusto ma la palla finisce a Calhanoglu che calcia dal limite e incrociando batte ancora Butez. Nerazzurri inarrestabili e all'86' arriva il poker proprio con Carlos Augusto che di controbalzo mette a segno il 4-0 finale.