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Como, ruba le marche da bollo dalle pratiche dei defunti: bottino da 28mila euro. Chi finisce nei guai

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sabato 6 giugno 2026
Como, ruba le marche da bollo dalle pratiche dei defunti: bottino da 28mila euro. Chi finisce nei guai

2' di lettura

Per anni un dipendente comunale a Como avrebbe rubato marche da bollo da 16 euro ciascuna, finendo per accumulare un bottino di ben 28mila euro. Il funzionario, in servizio all'ufficio di Stato civile, sarebbe quindi stato denunciato dai finanzieri del Comando provinciale. Delle 1700 marche da bollo di cui si sarebbe impossessato, infatti, aveva disponibilità per ragioni d'ufficio. Le indagini sono scattate nell'estate del 2025 dopo che erano state rilevate delle irregolarità nelle procedure amministrative dell'ufficio Morti dello Stato civile di Como e dell'ufficio Decessi dell'ospedale "Sant'Anna" di San Fermo della Battaglia. Ufficio che, per alcune incombenze burocratiche, fa riferimento alla struttura del capoluogo.

Nella prima fase delle indagini, sono stati sequestrati oltre 4.900 fascicoli mortuari relativi a decessi avvenuti tra il 2022 e il 2025, per un totale di circa 15mila documenti. Successivamente, sono stati ascoltati dagli inquirenti i direttori tecnici, i titolari delle imprese di onoranze funebri e gli impiegati comunali. Così si è arrivati alla scoperta del trucchetto: il funzionario finito sotto accusa si sarebbe fatto consegnare le marche da bollo dalle imprese di onoranze funebri, salvo poi appropriarsene e non apporle sulle istanze di cremazione e dispersione presentate.

Al posto delle marche da bollo ufficiali, sulle istanze e sulle autorizzazioni rilasciate il dipendente comunale avrebbe messo dei valori bollati rimossi da altre pratiche o, in altri casi, avrebbe alterato a penna il numero seriale e la data impressi sulla marca da bollo. Le accuse nei suoi confronti sono di peculato, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, soppressione e distruzione di atti veri e falsificazione di valori di bollo. Il Tribunale di Como, dunque, ha disposto l'obbligo per il funzionario di presentazione alla polizia giudiziaria e ha emesso un decreto di sequestro preventivo del profitto del reato, pari a 27.904 euro. 

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