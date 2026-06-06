Fabregas, stoccata alla Serie A: "Come le squadre cercano di annullarti"

“Vincere in Italia è difficile. Ci sono molti 0-0 e 1-0. Qui le squadre cercano di annullarti difendendo e pressando, non attaccando": Cesc Fabregas contro la Serie A. Intervistato da The Athletic, il tecnico del Como non ha risparmiato critiche sullo stile di gioco che prevale nel nostro Paese, spiegando cosa sarebbe necessario migliorare secondo lui per riportare il campionato ai livelli delle principali leghe europee.

"Vedo le partite della Bundesliga, la Liga e la Premier League - ha proseguito Fabregas -. Le squadre si difendono in modo molto, molto diverso rispetto a come fanno in Italia. Quando guardi le squadre di Premier, vedi una struttura. Vedi cosa cercano di fare. Vedi lo stile che vogliono imporre. Qui, molte volte, è impossibile capire cosa sta succedendo. Ecco perché bisogna prestare molta attenzione ai dettagli". Questo, ha aggiunto l'allenatore, porta all'assenza totale di partite spettacolari, belle da vedere.