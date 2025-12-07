È questa la peggior Fiorentina di sempre?

È la peggior Fiorentina di sempre? Questa è la domanda più ricorrente nell’ambiente viola, e non solo. Il fatto che ci si ponga tale quesito restituisce l’idea di quanto sia disastrosa la stagione della Fiorentina fino a questo momento. I Viola sono ultimissimi con appena 6 punti: nessuno si è mai salvato dopo non aver vinto neanche una partita nelle prime quattordici giornate. Sulla carta la Fiorentina è una squadra forte, da zona Europa e può ancora risalire la classifica, nella realtà però anziché affrontare la marea si sta facendo travolgere. Pioli ha distrutto l’eccellente lavoro di Palladino, ora Vanoli gli sta dando il colpo di grazia, ma la colpa è soprattutto della società, che ha sbagliato tutte le scelte e ora si ritrova con una squadra in piena crisi di nervi e che gioca sempre peggio. Al Mapei Stadium è arrivata l’ennesima sconfitta, per 3-1 contro il Sassuolo, che vola a quota 20 punti in classifica. Inutile l’iniziale gol su rigore di Mandragora, che tra l’altro ha fatto infuriore Kean, che avrebbe voluto presentarsi dal dischetto: nell’ordine, Volpato, Muharemovic e Koné fanno sprofondare nel baratro gli ospiti.

Per l’ennesima volta, la squadra toscana comincia bene la partita, ma poi si scioglie alle prime difficoltà. Sostenuta da un settore ospiti quasi completamente esaurito, infatti, la Fiorentina era entrata in campo con grande determinazione. Dopo aver trovato il vantaggio, si è però eclissata, con il Sassuolo che ha dimostrato ancora una volta carattere e qualità, ovvero ciò che manca alla Viola. Al 14’, infatti, ecco arrivare il pareggio dei neroverdi, grazie a Volpato (in campo al posto dell’infortunato Berardi). Partendo dalla trequarti destra, l’italo-australiano si accentra sul sinistro e calcia verso la porta: la deviazione di Ranieri manda completamente in tilt De Gea che fallisce l’intervento. Nel recupero del primo tempo la Fiorentina abbassa la guardia e viene punita sugli sviluppi di calcio d’angolo: Muharemovic, lasciato troppo libero in area piccola, firma il 2-1 per la formazione emiliana. Di fatto, la Fiorentina non si riprenderà più dallo schiaffo subito, non dando alcun segnale di risveglio per tutto il secondo tempo. Dall’altra parte, il Sassuolo gioca sul velluto e, al 57’, il possibile tris di Volpato viene annullato per fallo in attacco: questa decisione di Pairetto manda su tutte le furie Grosso, poi espulso per le eccessive proteste. Il 3-1 dei padroni di casa, però, è solo una questione di minuti e arriva al 65’ con Koné che capitalizza al meglio un contropiede. La mezz’ora finale vede un Sassuolo in gestione e una Fiorentina impaurita che butta palloni in avanti senza alcuna logica.