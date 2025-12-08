Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Folorunsho-choc: insulti osceni alla madre di Hermoso

lunedì 8 dicembre 2025
Folorunsho-choc: insulti osceni alla madre di Hermoso

2' di lettura

Una "normale" rissa tra calciatori che si trasforma in raffica di insulti vergognosi. Gli appassionati italiani sono rimasti sconvolti da quanto accaduto domenica pomeriggio in Cagliari-Roma, match vinto dai sardi per 1-0 con gol di Gaetano nel finale.

A tenere banco è lo scontro al calor bianco tra Michael Folorunsho, centrocampista dei padroni di casa, e il difensore ospite Mario Hermoso, con il primo che travolto dalla rabbia e inquadrato dalle telecamere di DAZN si è lasciato andare a una serie di contumelie nei confronti della madre dell'avversario. Il video, con il labiale chiarissimo ("Tua madre fa i boc***i, quella tr***a di tua madre, tua madre fa i boc***i, quella put***a") è diventato subito virale sui social e ora per l'italiano ex Verona e Napoli è attesa una squalifica.

"Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c'era tensione e a una offesa ho risposto con un'altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, anche se si dice che 'finita la partita finisce tutto'", sono le parole con cui Folorunsho, in una story su Instagram, ha provato domenica sera a chiudere il caso. E gli utenti si sono equamente divisi tra chi lo ha criticato e chi difeso, sottolineando le provocazioni di Hermoso.

L'episodio tra lo spagnolo della Roma e Folorunsho nasce dopo un rigore reclamato dal Cagliari per un tocco alle spalle di Palestra lanciato a rete. Contatto che invece l'arbitro ha ritenuto regolare. Nella mischia si distinguono i due giocatori, con contatto ravvicinato e scambio di "complimenti" protetti però dalle classiche "mani a cono" del cagliaritano. Poi il commiato. Con le parole finite immediatamente sotto accusa. 

tag
folorunsho mario hermoso
cagliari roma
folorunsho
mario hermoso

Oplà De Rossi, disastro in diretta. "Mi dicono che non potevo dirlo, è gravissimo..."

L'atleta Inter, Tomas Palacios: chi è davvero il nuovo campione vicino ai nerazzurri

Derby Milan-Inter, esplode la guerriglia sul mercato: ecco il nome conteso

ti potrebbero interessare

Piastri attacca Norris: "Non è mica Superman". Dopo il titolo, guerriglia in Mclaren

Piastri attacca Norris: "Non è mica Superman". Dopo il titolo, guerriglia in Mclaren

Lando Norris, il brutto anatroccolo della Formula 1 si è trasformato in campione

Lando Norris, il brutto anatroccolo della Formula 1 si è trasformato in campione

Leonardo Iannacci
Ferrari rossa di vergogna, vietato sbagliare nel 2026

Ferrari rossa di vergogna, vietato sbagliare nel 2026

Lorenzo Pastuglia
Luciano Spalletti, siluro in conferenza stampa: "I soldi, anche..."

Luciano Spalletti, siluro in conferenza stampa: "I soldi, anche..."