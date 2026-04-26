Meloni vola: il sondaggio che fa tremare la sinistra. Chi crolla in 7 giorni

Secondo l'ultimo sondaggio di Lab21 il centrodestra continua a crescere. I dati parlano chiaro. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, adesso è al 29,4 per cento con un guadagno dello 0,2 per cento rispetto all'ultima rilevazione. Un dato che conferma la leadership del partito della premier anche dopo il referendum che tanto ha fatto urlare al trionfo il campo largo. E sempre nel centrodestra si registra la crescita della Lega arrivata al 7,5 per cento e anche il dato di Forza Italia ora al 7,1 per cento con una lieve flessione dello 0,1 per cento.

Noi Moderati invece è allo 0,8 per cento. Futuro Nazionale di Vannacci è al 3,5 per cento. Per quanto riguarda il centrosinistra, il Pd perde lo 0,1 per cento e si ferma al 20,5 per cento, ben distante da Fdi. Il Movimento Cinque Stelle risente di fatto delle ultime piroette di Giuseppe Conte beccato a pranzo da Libero con l'inviato speciale di Trump, Zampolli. I grillini sono al 13,9 per cento con una lieve flessione dello 0,1 per cento. Bonelli e Fratoianni con Avs sono stabili al 6 per cento.