Meloni vola: il sondaggio che fa tremare la sinistra. Chi crolla in 7 giorni

Secondo l'ultimo sondaggio di Lab21 il centrodestra continua a crescere. I dati parlano chiaro. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, adesso è al 29,4 per cento con un guadagno dello 0,2 per cento rispetto all'ultima rilevazione. Un dato che conferma la leadership del partito della premier anche dopo il referendum che tanto ha fatto urlare al trionfo il campo largo. E sempre nel centrodestra si registra la crescita della Lega arrivata al 7,5 per cento e anche il dato di Forza Italia ora al 7,1 per cento con una lieve flessione dello 0,1 per cento.
Noi Moderati invece è allo 0,8 per cento. Futuro Nazionale di Vannacci è al 3,5 per cento. Per quanto riguarda il centrosinistra, il Pd perde lo 0,1 per cento e si ferma al 20,5 per cento, ben distante da Fdi. Il Movimento Cinque Stelle risente di fatto delle ultime piroette di Giuseppe Conte beccato a pranzo da Libero con l'inviato speciale di Trump, Zampolli. I grillini sono al 13,9 per cento con una lieve flessione dello 0,1 per cento. Bonelli e Fratoianni con Avs sono stabili al 6 per cento.
Sondaggio-Mannheimer, FdI sale? Fratoianni la prende male: la sua espressioneCorrado Formigli, il conduttore di Piazzapulita - il programma di approfondimento politico di La7 -, ha presentato come ...
Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,8 per cento. +Europa di Magi invece è al 2,3 per cento. Azione di Carlo Calenda è al 3,1 per cento. Se si allarga lo sguardo alle coalizioni il centrodestra è al 48,3 per cento, mentre il centrosinistra è al 45,5 per cento. Insomma l'assalto del campo largo al centrodestra è già fallito. I sondaggi dunque confermano che non necessariamente chi ha votato "no" al referendum è automaticamente pronto a votare a sinistra... Con buona pace di Schlein e Conte.