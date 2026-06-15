Milan, Cardinale e Ibrahimovic da Trump? La foto che fa imbestialire i tifosi

La foto di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic alla Casa Bianca non è passata inosservata tra i tifosi del Milan. I due hanno partecipato alla cerimonia organizzata per celebrare gli 80 anni di Donald Trump, un evento che ha riunito personalità del mondo dell'imprenditoria, dello sport e della politica americana. Le immagini dell'incontro hanno fatto rapidamente il giro dei social, scatenando reazioni contrastanti tra i sostenitori rossoneri. Molti tifosi, infatti, hanno accolto con fastidio la presenza del proprietario del club e del suo consigliere senior a un appuntamento mondano mentre il Milan è ancora alle prese con una fase delicata di ricostruzione dopo una stagione al di sotto delle aspettative.
Sui social non sono mancati commenti polemici. C'è chi avrebbe preferito vedere la dirigenza concentrata esclusivamente sulle questioni sportive e sul mercato, soprattutto in un'estate che dovrà segnare il rilancio del progetto rossonero. Altri, invece, hanno interpretato la partecipazione all'evento come un semplice impegno istituzionale legato ai rapporti internazionali di RedBird e alle attività imprenditoriali di Cardinale negli Stati Uniti.
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In ogni caso, la presenza di Ibrahimovic accanto al numero uno del fondo americano continua ad alimentare il dibattito sul suo ruolo all'interno della società. Lo svedese resta uno dei punti di riferimento del nuovo corso rossonero e ogni sua apparizione pubblica viene inevitabilmente osservata con attenzione. Le immagini dalla Casa Bianca arrivano in un momento particolare per il Milan, con i tifosi che attendono segnali concreti sul fronte della programmazione sportiva. Per questo motivo la partecipazione all'evento ha finito per generare più discussioni che entusiasmo. E sui social, ancora una volta, la pazienza di una parte della tifoseria sembra essere sempre più vicina al limite.