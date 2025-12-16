Jannik Sinner senza precedenti: come sfida Alcaraz in un video

Jannik Sinner si sta godendo qualche settimana di meritato riposo. Ma la sua testa è già al prossimo impegno. Il numero due al mondo dovrà affrontare il primo grande appuntamento della stagione. Si tratta degli Australian Open, una competizione molto cara alll'altoatesino dato che l'ha già vinto. All'ultima edizione la vittima sacrificale fu Alexander Zverev. Per la prossima invece tutto porta a pensare a Carlos Alcaraz. E la sfida è già stata lanciata dallo spagnolo.

Ma il buon Sinner si sta anche rilassando giocando a golf insieme ai suoi due coach SImone Vagnozzi e Darren Cahill. Dopo un bel drive, che testimonia come Sinner stia facendo progressi anche a golf, l'azzurro ha sorriso alla telecamera dell'australiano, indicando poi la propria testa, come per dire che fosse tutto meritò della sua grande mentalità, e facendo poi il gesto del numero 1. In molti hanno interpretato quel gesto come una chiara sfida ad Alcaraz, che al momento ricopre proprio quella posizione nel ranking Atp.

Tra i due c'è un distacco di soli 550 punti. Ma potrebbe aumentare nel corso del mese di gennaio, dato che Sinner dovrà difendere il titolo proprio in Australia. Carlos, invece, difenderà solamente 400 punti, con la possibilità dunque di aumentare il proprio bottino in classifica di ulteriori 1600 punti.

