Max Allegri, la rivelazione di Rafa Leao: "Cosa ci ha detto nello spogliatoio"

La vittoria del Milan a Cagliari, decisa dal gol di Rafael Leao, è maturata soprattutto durante l’intervallo, quando Massimiliano Allegri ha parlato alla squadra dopo un primo tempo complicato. A raccontare cosa è successo nello spogliatoio è stato Koni De Winter, tra i protagonisti della gara, che ha spiegato come le parole dell’allenatore abbiano inciso sulla reazione rossonera. “Il mister ci ha svegliato un po’, la squadra ha reagito bene — le parole del francese — Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano come dovevamo fare all’inizio”.

Il Milan aveva infatti sofferto l’avvio intenso del Cagliari, spinto dal pubblico e capace di mettere in difficoltà i rossoneri, spesso costretti a difendersi bassi e a perdere fluidità nella manovra. Allegri, senza alzare i toni, ha chiarito di aver chiesto ai suoi qualcosa di molto semplice: “Ho solamente detto che bisognava fare un pochino meglio del primo tempo”. Il tecnico ha puntato il dito su alcune situazioni chiave, come le palle perse e le uscite sbagliate, che avevano favorito i sardi.