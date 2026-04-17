Roberto Gualtieri "ostaggio dell'estrema sinistra": schiaffo Pd ai romani, chi nomina

"L'amministrazione Gualtieri getta definitivamente la maschera e ufficializza il legame organico tra il Partito Democratico e l'illegalità dei centri sociali". La nomina di Michelangelo Ricci a collaboratore dell'assessore alla Casa Zevi, formalizzata con la Delibera di Giunta n. 102 dello scorso 9 aprile, "è uno schiaffo ai cittadini romani che credono nel rispetto delle regole". Il patto tra Comune a guida dem e centro sociale Spin Time manda su tutte le furie Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, e tutto il centrodestra romano. "Ricci è un esponente di spicco dello Spin Time, simbolo di quella galassia di spazi occupati che ha fatto dell'illegalità e dell'occupazione abusiva di edifici pubblici la propria bandiera politica. È inaccettabile che figure provenienti dal Polo Civico dell'Esquilino, realtà che pretende di dettare l'agenda amministrativa della Capitale scavalcando l'interesse pubblico, trovino un tappeto rosso steso dal Campidoglio", incalza Mollicone.

Spin Time, i comunisti occupano? Governo condannato a pagare 21 milioni Non bastavano i risarcimenti ai clandestini pluripregiudicati e alla Ong di Carola Rackete, capitana speronatrice delle ...

"Questa nomina, denunciata con fermezza dalla nostra consigliera capitolina Mariacristina Masi, conferma la pericolosa commistione tra la sinistra radicale e le giunte PD nelle grandi metropoli: un sistema di vasi comunicanti dove il radicalismo ideologico e l'occupazione abusiva diventano titoli preferenziali per ottenere incarichi istituzionali. Roma non può essere ostaggio di chi calpesta le leggi e di chi trasforma l'istituzione comunale in un ufficio di collocamento per la sinistra extraparlamentare", conclude l'onorevole.

La Caporetto dei 30 all'ora: tutti contro i sindaci rossi Andavo a trenta all’ora per accontentare il sindaco mio, ye -ye -ye ye -ye -ye. Il voto però non è u...

Secondo il senatore di FdI Andrea De Priamo e il consigliere municipale di FdI e presidente della commissione Trasparenza del Municipio I Stefano Tozzi, il sindaco Roberto Gualtieri "è ostaggio dell'estrema sinistra". Questa nomina "non riguarda una Ricci qualunque, ma quel Michelangelo Ricci esponente dello Spin Time, uno spazio occupato facente parte della galassia dei centri sociali che utilizza sistematicamente l'occupazione di edifici pubblici come strumento di lotta politica; lo stesso Michelangelo Ricci che è stato candidato ma non eletto tra le file di Avs, lista che sosteneva la candidatura a sindaco di Gualtieri e che con lui oggi amministra Roma; lo stesso Michelangelo Ricci che fa parte del Polo Civico dell'Esquilino che, grazie ai rapporti e ai legami con la giunta Gualtieri, pretende di dettar legge sulle scelte della giunta a dispetto degli interessi dei cittadini - prosegue la nota di Fdi -. Come scoperto dalla consigliera capitolina di Fratelli d'Italia Mariacristina Masi, questa nomina, avvenuta con delibera di giunta capitolina n. 102 del 9 aprile 2026, è l'ennesimo regalo a candidati trombati che Gualtieri ha rimpiazzato nelle maglie dell'amministrazione, ed evidenzia i legami che Gualtieri e la sua Giunta mantengono con le aree della sinistra radicale e che da tali aree si fa condizionare nelle scelte".

Referendum, scandalo-Gualtieri: come ha ostacolato chi voleva votare a Roma Un disagio piuttosto esteso ha riguardato il primo giorno di voto per il referendum, a Roma. Nella Capitale, infatti, si...