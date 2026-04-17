Vlahovic-Milan, l'affare è (quasi) servito: perché la chiave è Nkunku

Prima sembrava non rimanesse, poi l’accordo per il rinnovo pareva essere a un buon passo, ora però tra Dusan Vlahovic e la Juve il nuovo matrimonio non è detto si concretizzi. Tra la Juve e il serbo c’è uno stallo attuale, come riportato su La Gazzetta dello Sport, e il tempo intanto inizia a stringere. La Vecchia Signora non ha fretta, ma nemmeno certezze. L’amministratore delegato Damien Comolli è stato chiaro: "Non aspettatevi novità sul rinnovo prima della fine della stagione". Tradotto: la trattativa c’è, ma non è vicina alla chiusura.
A complicare i piani è stato anche il recente stop fisico dell’attaccante serbo, fermatosi prima della sfida contro il Genoa. Un nuovo problema che ha rallentato sia il rientro in campo sia i discorsi contrattuali. Intanto il calendario corre e tra poco più di due mesi Vlahovic potrebbe liberarsi a parametro zero. Nonostante tutto, sempre secondo la Rosea, alla Continassa permane un cauto ottimismo. Il giocatore ha aperto alla permanenza e il dialogo con il suo entourage, guidato dal padre, è in corso. Il nodo principale resta economico: la Juventus non vuole ripetere operazioni onerose tra bonus e commissioni, cercando invece un accordo più sostenibile. Si lavora su un rinnovo breve, con un ingaggio ridotto rispetto agli attuali 12 milioni netti.
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Nel frattempo, però, altre squadre osservano. Il Milan è tornato a farsi sotto con interesse concreto. I rossoneri cercano da tempo un centravanti affidabile e vedono in Vlahovic il profilo giusto per rilanciare il reparto offensivo, che nelle ultime stagioni ha faticato a trovare continuità. A Milano troverebbe spazio e fiducia, oltre a un allenatore, Massimiliano Allegri, che sarebbe pronto a puntare su di lui qualora non decidesse di lasciare per fare il c.t. della Nazionale. Proprio il club rossonero valuta anche le possibili cessioni per finanziare l’operazione, segno di una strategia già avviata. Una di queste è quella di Christopher Nkunku, che dopo soli sei gol totali in 29 partite potrebbe dire addio a fine stagione. Il Milan guarda altrove, tanto che a gennaio aveva già provato a cederlo in Turchia: La sua vendita porterebbe in cassa soldi da destinare all’affare Vlahovic.