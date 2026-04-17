Vlahovic-Milan, l'affare è (quasi) servito: perché la chiave è Nkunku

Prima sembrava non rimanesse, poi l’accordo per il rinnovo pareva essere a un buon passo, ora però tra Dusan Vlahovic e la Juve il nuovo matrimonio non è detto si concretizzi. Tra la Juve e il serbo c’è uno stallo attuale, come riportato su La Gazzetta dello Sport, e il tempo intanto inizia a stringere. La Vecchia Signora non ha fretta, ma nemmeno certezze. L’amministratore delegato Damien Comolli è stato chiaro: "Non aspettatevi novità sul rinnovo prima della fine della stagione". Tradotto: la trattativa c’è, ma non è vicina alla chiusura.

A complicare i piani è stato anche il recente stop fisico dell’attaccante serbo, fermatosi prima della sfida contro il Genoa. Un nuovo problema che ha rallentato sia il rientro in campo sia i discorsi contrattuali. Intanto il calendario corre e tra poco più di due mesi Vlahovic potrebbe liberarsi a parametro zero. Nonostante tutto, sempre secondo la Rosea, alla Continassa permane un cauto ottimismo. Il giocatore ha aperto alla permanenza e il dialogo con il suo entourage, guidato dal padre, è in corso. Il nodo principale resta economico: la Juventus non vuole ripetere operazioni onerose tra bonus e commissioni, cercando invece un accordo più sostenibile. Si lavora su un rinnovo breve, con un ingaggio ridotto rispetto agli attuali 12 milioni netti.