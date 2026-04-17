Il Como ko in casa del Sassuolo. Fabregas frena, la Juve ringrazia

Secondo ko di fila dopo quello in casa contro l'Inter per Cesc Fabregas e altra brusca frenata nella corsa a un posto in Champions Leage. Il Como perde 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il Sassuolo e manca il sorpasso al quarto posto della Juventus. I lariani restano fermi al 5° posto a quota 58, a -2 dai bianconeri, mentre i neroverdi salgono in nona posizione con 45 punti, scavaldando di una lunghezza la Lazio. Il match si decide nei minuti finali della prima frazione con i padroni di casa a segno con Volpato al 42' e Nzola al 44' e gol per gli ospiti di Nico Paz al 47'.

Subito pericolosi i padroni di casa dopo nemmeno un minuto. Nzola entra pericolosamente dentro l'area avversaria poi appoggia all'indietro per Thorstvedt che tenta la conclusione che finisce di un soffio a lato. Al 12' tiro dalla distanza di Coulibaly su una ribattuta della difesa lariana, la conclusione finsce alta. Due minuti dopo giallo a Ramon per un fallo al limite dell'area su Thorstvedt. Ci prova Laurientè direttamente su punizione, Butez alza in corner. Al 20' si fanno vedere gli ospiti per la prima volta. Tiro-cross a rientrare sul secondo palo di Nico Paz, Moreno arriva con un attimo di ritardo all'appuntamento con il pallone. Al 26' Nico Paz va al tiro dal limite, il suo mancino viene deviato in corner da Turati. Poco dopo ammonizione per Morata che ferma fallosamente Nzola che stava ripartendo in contropiede. Alla mezz'ora Diao penetra pericolosamente dalla sinistra, il suo cross rasoterra viene respinto in corner. Al 34' altro tentativo dalla distanza di Nico Paz, il tiro è deviato in angolo di schiena da Muharemovic. Al 42' gli emiliani sbloccano la partita. Contropiede dei neroverdi dopo il corner del Como. Nzola parte in campo aperto e sulla trequarti serve Volpato, che beffa Butez con un pallonetto. Due minuti dopo arriva il raddoppio. Laurientè verticalizza per Nzola che davanti a Butez non sbaglia. Al secondo minuto di recupero accorciano gli ospiti con Nico Paz a segno di testa su cross di Smolcic.

Fabregas riparte con tre cambi nella ripresa. Escono Caqueret, Smolcic e Baturina, entrano Vojvoda, Perrone e Douvikas. Al 3' Moreno cade in area dopo un leggero tocco di Volpato, non c'è nulla per Fourneau. Al 6' giallo per Koné per un intervento duro su Moreno. All'8' rilancio di Turati a cercare Nzola che tenta il tiro al volo ma calibra male la conclusione. Al 13' conclusione rasoterra di Volpato, Butez blocca. Al 15' altro cambio per i lariani con Rodriguez al posto di Diao. Al 19' giallo a Volpato, che allontana il pallone impedendo la rapida ripresa del gioco. Subito dopo Grosso lo toglie, inserendo Fadera. Al 23' tiro di Da Cunha da fuori area, Turati non si fa sorprendere. Un minuto dopo Como a un passo dal pari. Lancio in profondità di Da Cunha per Nico Paz, che stoppa al volo e scavalca Turati con un immediato pallonetto, il portiere neroverde compie un intervento prodigioso e toglie la sfera dalla linea di porta anticipando anche Morata. Al 27' ultimo cambio per gli ospiti, esce Da Cunha, entra Kühn per l'arrembaggio finale. Al 31' doppio cambio per Grosso, fuori Nzola e Matic, dentro Pinamonti e Lipani. Al 34' ammonito Moreno per un fallo al limite dell'area su Laurentié. Lo stesso francese tenta la punzione ma manda alto. Al 37' giallo a Thorsvedt per un fallo su Morata. Al 42' Thorstvedt libera un corridoio per Laurientè, la palla sbatte sul tacco del francese che si sarebbe potuto trovare a tu per tu con Butez. Nei cinque minuti di recupero il Como si riversa nella metà campo avversaria ma il Sassuolo si difende con ordine fino al triplice fischio di Fourneau.