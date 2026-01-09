Calcio, fallo-killer: avversario in terapia intensiva, squalificato a vita

Un gesto violento, ripreso dalle telecamere e diventato virale in poche ore, ha messo fine in modo definitivo alla carriera di un giovane calciatore. Un intervento fuori controllo, avvenuto durante una partita ufficiale, si è trasformato in un episodio drammatico che ha scosso il calcio indonesiano e acceso un dibattito internazionale sui limiti della violenza in campo.

Il protagonista è Muhammad Hilmi Gimnastiar, centrocampista classe 2005 del PS Putrajaya Pasuruan. Durante un’azione di gioco, il giocatore è arrivato in netto ritardo su un contrasto, perdendo completamente il controllo. La dinamica è chiara nelle immagini: la gamba tesa, i tacchetti in avanti e l’impatto diretto sul petto dell’avversario, Firman Nugraha, che si è accasciato immediatamente a terra. La gravità del colpo ha reso necessario il ricovero d’urgenza in ospedale, con il difensore trasferito in terapia intensiva per accertamenti e cure.

L’episodio ha spinto la federazione a intervenire con il massimo della severità. Dopo l’analisi dei referti arbitrali, delle immagini video e delle relazioni mediche, è arrivata la sanzione più dura possibile: squalifica a vita per Gimnastiar e una multa di circa 25 mila euro. Una decisione definitiva, che chiude ogni possibilità di ritorno all’attività agonistica. Secondo quanto riportato dai media locali, Nugraha non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero ora stabili, ma lo shock per l’accaduto resta forte. Quel che resta è il singolo gesto, dettato dalla frustrazione, bastato a distruggere una carriera e a segnare profondamente due vite.