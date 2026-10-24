Vincenzo De Luca contro i maranza: "Una manganellata tra capo e collo non si dimentica"

La sinistra italiana riesce a spaccarsi pure sulla lotta ai violenti e ai maranza in piazza. Dopo il weekend rosso, come colore politico, e nero come bilancio delle violenze in strada da Milano a Torino e Bologna, il Paese si prepara a un altro fine-settimana di caos.

Il sedicente Movimento 17 ottobre ha fatto sapere di aver "annullato le piazze" dov'erano previste le nuove manifestazioni. I "concentramenti" saranno organizzati altrove, per sfuggire alle misure di difesa predisposte dal Viminale. Blitz a sorpresa, per continuare con l'effetto caos a partire dalle 14.30 di oggi, sabato 24 ottobre.

Queste azioni "a sorpresa" affiancheranno, dunque, cortei preavvisati contro il riarmo e proteste lanciate da realtà antagoniste nelle varie città. E in piazza ci sarà anche la rete di 22 organizzazioni HubForDefenders, che ha attivato un hub legale, annuncia la presenza dei propri osservatori esterni autorizzati questo weekend nelle manifestazioni per monitorare e dare assistenza.

A gettare acqua sul fuoco il capo della Polizia Vittorio Pisani che, in un'intervista a Sky TG24, sottolinea: "Non siamo la controparte dei manifestanti, non siamo la controparte dei cittadini. Anzi, siamo coloro che devono garantire l'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali".

Mentre la sinistra "ufficiale" dal Pd al M5s fino ad Avs, preferisce non sbilanciarsi sulle proteste e anzi spesso finge di ignorare le derive teppistiche, il richiamo all'ordine arriva da un ex big del Partito democratico come l'ex governatore della Campania Vincenzo De Luca. Per il sindaco di Salerno "la risposta alla violenza deve essere dura e immediata. Oggi occorre la repressione dura, punto". E da buon "sceriffo", invoca le manganellate come "effetto pedagogico: una tra capo e collo è una lezione che non si dimentica".