Sinner infortunato, Tathiana Garbin: "Non hai il controllo", qual è il vero rischio

Tutto il tennis, italiano e mondiale, guarda a Jannik Sinner con ansia. Il 25enne fenomeno di San Candido ha ormai perso il trono mondiale, fermo da luglio scorso per un infortunio al ginocchio che gli farà saltare il resto della stagione. L'altoatesino tornerà nel 2027, con l'obiettivo di essere in campo per l'Australian Open dove ha vinto nel 2024 e nel 2025, perdendo poi in semifinale contro Djokovic nell'ultima edizione, a inizio 2026.

Intervistata da GazzettaTv, anche Tathiana Garbin, capitana della nazionale femminile di Fed Cup, ha detto la sua affrontando la questione da un punto di vista psicologico. "Lo stop è sempre difficile per tutti, gli infortuni ti allontanano da quello che ami fare e non è qualcosa che sta nelle tue mani, non hai il controllo". "E' facile subire queste situazioni - conclude - ma abbiamo dei ragazzi e delle ragazze straordinarie".

Intanto, tiene banco il futuro dello staff tecnico di Jannik. Nell'ultima settimana, guardare il profilo Instagram di Darren Cahill, il coach australiano dal 2022 nel team di Sinner, è diventato per molti tifosi un modo per provare a indovinare il futuro dell'azzurro e del suo staff. Le ultime immagini postate da Cahill lasciano ben sperare i tifosi di Sinner. Intorno al rapporto fra i due si sono addensate voci di tensioni.

"Cahill non sapeva della rinuncia a Cincinnati, è stato avvertito mentre si dirigeva in aeroporto", ha detto Brad Gilbert, ex numero 4 del mondo, e storico allenatore di Roddick, Agassi e Gauff, molto amico del coach australiano, intervenendo nel podcast dell'ex tennista tedesca Andrea Petkovic. Qualche giorno dopo Cahill ha postato una foto da un campo da golf: sopra il carrello con le mazze, in bella vista, una volpe di peluche. Impossibile non pensare al soprannome di Jannik, che ne ha fatto anche il suo logo: The Fox, "La Volpe", appunto.

Oggi Cahill, come riporta SuperTennis, ha pubblicato scatti da Montecarlo all'alba: tre panorami, tre angoli di visuale e palazzi di pregio, il mare placido, un cielo appena coperto di nuvole, che in una delle immagini prende sfumature arancio sul mare. Per i tifosi di Sinner è impossibile pensare a Cahill e Montecarlo senza aggiungere Sinner all'equazione, anche perché il coach non ha escluso del tutto la possibilità di estendere la collaborazione oltre la prevista scadenza di fine 2026. I commenti dei tifosi alle foto, molti dei quali con nickname che fanno apertamente riferimento a Sinner, mostrano tutta la loro soddisfazione. "Ci sei mancato", scrive uno. "Cahill a Montecarlo, la notizia migliore" posta un'altra appassionata. "Sei dove vogliamo che tu sia, vicino a Jannik, lui ha bisogno di te", si legge in un altro tra gli oltre 100 commenti presenti al momento della pubblicazione di questo articolo. "Non solo Jannik ha bisogno di te, anche noi" commenta un'altra tifosa. Si legge anche un più immaginifico, e sportivamente nostalgico, "Il cielo è azzurro sopra Monaco". In mezzo un tripudio di cuori e messaggi di benvenuto, la misura dell'affetto dei tifosi di Sinner che sperano che lo spettacolo non finisca.