Sinner-Alcaraz a Seul diventa un caso: "Mai più una cosa del genere"

Il match di esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz disputato ieri, sabato 10 gennaio, a Seul non ha convinto Dario Puppo. Il giornalista e telecronista di Eurosport ha espresso un giudizio netto e critico nel corso della prima puntata del 2026 di TennisMania, format di approfondimento sul canale YouTube di OA Sport. “Voglio però fare una premessa: bisogna dire le cose come stanno. L’esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul è la più pura esibizione possibile", ha esordito, chiarendo subito la sua posizione.

Puppo ha spiegato di aver perso rapidamente interesse nel vedere l’incontro, sottolineando come certi atteggiamenti in campo abbiano snaturato il senso della sfida. “Io non vorrei più vederne tra questi due di match del genere finché la loro vicenda sportiva non sarà più matura. Ho guardato qualche game e, quando ho notato che Sinner appoggiava un punto nei pressi della rete invece di chiuderlo, per me lì l’interesse è completamente scemato". Il riferimento è anche allo show costruito attorno all’evento: “C’è stato anche il coinvolgimento di uno spettatore in prima fila. Va bene, ma queste sono esibizioni che Federer e Nadal, nella stessa situazione, non avrebbero mai fatto. Non si fa".

Pur riconoscendo l’impatto sul pubblico locale, Puppo resta critico: “Forse sono un po’ estremo, capisco che per il pubblico coreano sia stato qualcosa di straordinario, anche perché è stato fatto per i soldi guadagnati, ma io la vedo in questo modo".

Il discorso si è poi allargato alla rivalità tra i due numeri uno del tennis mondiale. “Sinner ha trovato il modo perfetto per far vincere Alcaraz a Seul. Non sto dicendo che abbia perso di proposito, ma questo risultato è arrivato in un momento particolare della stagione". Secondo Puppo, oggi i rapporti di forza sono cambiati: “In questa fase, per me, è un po’ Alcaraz a inseguire Sinner". E conclude con una previsione chiara: se Jannik riuscirà a gestire meglio recupero e salute, “Carlitos avrà una bella gatta da pelare".

