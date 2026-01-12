Antonio Conte, il siluro di Diletta Leotta: "Ce lo saluti..."

La sfida tra Inter e Napoli al Meazza si chiude 2-2, ma a catturare l’attenzione più del risultato è l’assenza di Antonio Conte davanti ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale. Il tecnico partenopeo era stato espulso durante la partita per le proteste legate al rigore assegnato all’Inter, in seguito al contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan. Dopo l’episodio, le telecamere hanno immortalato Conte calciare un pallone in tribuna, urlare al quarto uomo Colombo e sfogare tutta la sua rabbia in campo con un inequivocabile “vergognatevi!”.

A sostituirlo in diretta è stato il vice Cristian Stellini, congedato ironicamente dalla conduttrice Diletta Leotta: “Grazie, Stellini… ci saluti Conte”. La giornalista ha ammesso un po’ di dispiacere per l’assenza del mister: “Francamente, nonostante l'espulsione, pensavo che venisse davanti ai microfoni per come è andata e com'è finita la partita”. E ha sottolineato come in passato sia successo più volte che, dopo un’espulsione, Conte preferisse evitare le interviste immediate. Stellini ha chiarito: “Il mister dopo l’espulsione ha deciso di non venire — le sue parole — ma è successo anche altre volte. Speriamo non succeda ancora, significa che è tutto a posto”.

Ciro Ferrara ha cercato di smorzare i toni: “Forse al 73°, in quel momento, si era accumulata un po’ di tensione in un frangente delicato”. Massimo Ambrosini ha invece sottolineato la forza della reazione di Conte: “Andare faccia a faccia con l’arbitro e il quarto uomo è stato molto intenso. È tanta come reazione, ma chi ha giocato a calcio capisce”.

Nonostante il cartellino rosso, il tecnico salentino ha seguito gli ultimi minuti della partita dal corner vicino ai tifosi interisti, insieme al fratello Gianluca, dando indicazioni e spingendo la squadra. Al momento del pareggio di McTominay, il tecnico è scattato in piedi, allargando le braccia e mostrando tutta la gioia per un punto conquistato in una notte intensa e ricca di tensioni.