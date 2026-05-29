Sondaggio YouTrend, notte fonda per il Pd: -1%. Dove è arrivato FdI in 7 giorni

Non solo la batosta delle elezioni comunali a Venezia, ora il Partito Democratico crolla anche nei sondaggi politici. Secondo l’ultima rilevazione realizzata da YouTrend per Sky TG24, il partito di Elly Schlein perde addirittura un punto percentuale e si posiziona al 21,7 per cento. Il distacco con Fratelli d'Italia si allarga a sei punti, con il partito di Giorgia Meloni che registra un notevole incremento dell'1,1 per cento.
Tra le altre forze del centrodestra si registra invece una flessione per la Lega, che scende al 5,9 per cento con un calo dello 0,9 per cento. In lieve diminuzione anche Forza Italia, che perde lo 0,4 per cento e si attesta al 7,8 per cento. Cresce invece Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che sale al 4,4 per cento con un aumento dello 0,9 per cento. Noi Moderati si ferma all’1 per cento, in calo dello 0,2 per cento.
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A sinistra, il Movimento 5 Stelle cresce leggermente dello 0,1 per cento e raggiunge il 13,5 per cento, mentre Alleanza Verdi Sinistra sale al 6,4 per cento con un incremento dello 0,1 per cento.
Tra le forze centriste, Azione di Carlo Calenda perde lo 0,3 per cento e si attesta al 3,2 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi scende invece al 2,2 per cento, mentre +Europa cala all’1,2 per cento. Stesso dato, pari all’1,2 per cento, anche per il Partito Liberaldemocratico.
Fa il suo ingresso nella rilevazione anche Ora!, accreditata dell’1,1 per cento come nuova forza politica. La quota di indecisi e astenuti resta infine molto elevata, attestandosi al 33 per cento.