Il generale Vannacci vieta l'ingresso all'inviato di Fedez

Il generale Roberto Vannacci si vanta di avere molti seguaci e il suo partito, Futuro nazionale è accreditato dai sondaggi intorno al 4%. L’ex parà della Folgore, però, non dice perché teme alcuni giornalisti e blogger ai quali il suo ufficio stampa nega l’accredito agli eventi di Fn. Cosa teme il generale? Forse qualche domanda scomoda?
Se lo chiede con un video social Ivan Grieco, inviato di Pulp Podcast, il programma di Fedez che ha sempre ospitato politici e personalità trasversali. Grieco ha denunciato il trattamento in un video circolato ieri dove al suo sgomento si è unito quello dei colleghi di “Esperia Italia”, canale dedicato all’attualità politica diretto da Gino Zavalani. «È inammissibile che nel 2026 una forza politica che si propone di diventare protagonista della scena pubblica del Paese si permetta di fare figli e figliastri fra gli organi di informazione dando vita a (...) una lista di proscrizione» dice Pulp Podcast.
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«In questa lista si è deciso di inserire Ivan Grieco», negandogli la partecipazione «solo e soltanto per un pregiudizio nei suoi confronti». Solidali quelli di Esperia: «Noi siamo stati invitati e Fabrizio Guacci sarebbe andato come nostro inviato. Tuttavia, se a Ivan non verrà permesso di entrare regolarmente, abbiamo deciso che non parteciperemo neanche noi e ci appelliamo a Vannacci: «Generale, permetta a Ivan di entrare e di fare il suo lavoro. Altrimenti non ci saremo neanche noi». Ma l’ex leghista ha risposto picche: «Ivan Grieco è maleducato, Pulp Podcast invii un altro giornalista e sarà ben accetto».