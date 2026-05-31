Il generale Vannacci vieta l'ingresso all'inviato di Fedez

Se lo chiede con un video social Ivan Grieco , inviato di Pulp Podcast, il programma di Fedez che ha sempre ospitato politici e personalità trasversali. Grieco ha denunciato il trattamento in un video circolato ieri dove al suo sgomento si è unito quello dei colleghi di “Esperia Italia”, canale dedicato all’attualità politica diretto da Gino Zavalani . «È inammissibile che nel 2026 una forza politica che si propone di diventare protagonista della scena pubblica del Paese si permetta di fare figli e figliastri fra gli organi di informazione dando vita a (...) una lista di proscrizione» dice Pulp Podcast.

Il generale Roberto Vannacci si vanta di avere molti seguaci e il suo partito, Futuro nazionale è accreditato dai sondaggi intorno al 4%. L’ex parà della Folgore , però, non dice perché teme alcuni giornalisti e blogger ai quali il suo ufficio stampa nega l’accredito agli eventi di Fn. Cosa teme il generale? Forse qualche domanda scomoda?

«In questa lista si è deciso di inserire Ivan Grieco», negandogli la partecipazione «solo e soltanto per un pregiudizio nei suoi confronti». Solidali quelli di Esperia: «Noi siamo stati invitati e Fabrizio Guacci sarebbe andato come nostro inviato. Tuttavia, se a Ivan non verrà permesso di entrare regolarmente, abbiamo deciso che non parteciperemo neanche noi e ci appelliamo a Vannacci: «Generale, permetta a Ivan di entrare e di fare il suo lavoro. Altrimenti non ci saremo neanche noi». Ma l’ex leghista ha risposto picche: «Ivan Grieco è maleducato, Pulp Podcast invii un altro giornalista e sarà ben accetto».