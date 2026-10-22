Sinner, "l'operazione non dà garanzie": crisi senza ritorno?

Quello patito da Jannik Sinner è un infortunio lungo, ostico, da maneggiare con cura. E per il quale nemmeno l'operazione chirurgica dà garanzie di recupero immediato. A parlare è uno che Jannik lo conosce bene, l'ha visto da vicinissimo e che ha sostenuto per mesi, fianco a fianco. Marco Panichi, ex preparatore atletico dell'altoatesino, intervistato da Gonzo Tennis ha espresso la sua opinione sul problema al ginocchio del quasi ex numero 1 del ranking Atp (complice l'assenza da luglio, infatti, tra poche settimane il tedesco Alexander Zverev gli ruberà il trono)

"La sindrome della bandelletta è una tipica patologia da sovraccarico, frequente in chi corre su superfici dure e presenta appoggi non bilanciati. A lungo andare la bandelletta si infiamma a livello inserzionale sul lato del ginocchio causando un disturbo piuttosto fastidioso", spiega Panichi, ex collaboratore di Nole Djokovic, insieme a Sinner fino alla vigilia di Wimbledon 2025 (vinto dall'azzurro) e fino a pochi giorni fa al fianco di Holger Rune.