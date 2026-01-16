Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Marco Van Basten, dramma in famiglia: "Devo lasciare tutto"

venerdì 16 gennaio 2026
Marco Van Basten, dramma in famiglia: "Devo lasciare tutto"

2' di lettura

Marco Van Basten, leggenda del calcio olandese e del Milan, ha annunciato giovedì una pausa temporanea dal suo ruolo di opinionista televisivo su Ziggo Sport per dedicarsi completamente alla moglie Liesbeth, gravemente malata. L’ex attaccante, 61 anni, ha spiegato con commozione la sua scelta: "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo".L’emittente olandese ha confermato l’interruzione della collaborazione nei prossimi mesi, precisando che Liesbeth sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive. Il direttore di Ziggo Sport, Marcel Beerthuizen, ha espresso profondo cordoglio e solidarietà alla famiglia: "Siamo sconvolti da questa notizia. Auguriamo a Liesbeth, Marco e ai loro cari tanta forza per il futuro".

Van Basten era una presenza fissa nel talk show Rondo, dove commentava pre e post partita le gare internazionali più importanti. La coppia è unita da oltre 40 anni: già fidanzati nel 1987, quando Marco arrivò al Milan, si sono sposati nel 1993. Hanno tre figli: due figlie e un maschio. Proprio nel giorno del matrimonio, Van Basten si presentò in stampelle a causa dei gravi problemi alla caviglia destra che lo avrebbero costretto al ritiro anticipato. Sebbene l’annuncio ufficiale arrivò solo nell’agosto 1995 – in lacrime a San Siro, con la celebre giacca di renna – i problemi fisici lo avevano già limitato pesantemente negli anni precedenti.Con il Milan di Sacchi e Capello, Van Basten ha scritto pagine indimenticabili: quattro scudetti, quattro Supercoppe Italiane, tre Coppe dei Campioni, due Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali e tre Palloni d’Oro (1988, 1989, 1992). Con l’Olanda vinse l’Europeo 1988.

tag
marco van basten

Senza pietà Milan, la bordata di Marco Van Basten: "I rossoneri non hanno fatto una sola cosa"

Contro Milan, Arrigo Sacchi rivela: "Per Van Basten italiani tutti ignoranti"

Pazzesco Milan, "sfregio" a Berlusconi? Non solo Maldini: i big assenti ai funerali

ti potrebbero interessare

Como-Milan, "terrore" per Max Allegri in panchina: "Quell'urlo dalla tribuna..."

Como-Milan, "terrore" per Max Allegri in panchina: "Quell'urlo dalla tribuna..."

Loreno Pastuglia
Como-Milan, lo sfregio di Cesc Fabregas all'Italia: "Qui piace tanto"

Como-Milan, lo sfregio di Cesc Fabregas all'Italia: "Qui piace tanto"

Lorenzo Pastuglia
Fabregas insulta nel post-partita: "Se penso che questo è il Milan..."

Fabregas insulta nel post-partita: "Se penso che questo è il Milan..."

Como-Milan, Lele Adani spara su Allegri: "Se questo è l'obiettivo..."

Como-Milan, Lele Adani spara su Allegri: "Se questo è l'obiettivo..."

Redazione