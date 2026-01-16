Marco Van Basten, dramma in famiglia: "Devo lasciare tutto"

Marco Van Basten, leggenda del calcio olandese e del Milan, ha annunciato giovedì una pausa temporanea dal suo ruolo di opinionista televisivo su Ziggo Sport per dedicarsi completamente alla moglie Liesbeth, gravemente malata. L’ex attaccante, 61 anni, ha spiegato con commozione la sua scelta: "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo".L’emittente olandese ha confermato l’interruzione della collaborazione nei prossimi mesi, precisando che Liesbeth sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive. Il direttore di Ziggo Sport, Marcel Beerthuizen, ha espresso profondo cordoglio e solidarietà alla famiglia: "Siamo sconvolti da questa notizia. Auguriamo a Liesbeth, Marco e ai loro cari tanta forza per il futuro".

Van Basten era una presenza fissa nel talk show Rondo, dove commentava pre e post partita le gare internazionali più importanti. La coppia è unita da oltre 40 anni: già fidanzati nel 1987, quando Marco arrivò al Milan, si sono sposati nel 1993. Hanno tre figli: due figlie e un maschio. Proprio nel giorno del matrimonio, Van Basten si presentò in stampelle a causa dei gravi problemi alla caviglia destra che lo avrebbero costretto al ritiro anticipato. Sebbene l’annuncio ufficiale arrivò solo nell’agosto 1995 – in lacrime a San Siro, con la celebre giacca di renna – i problemi fisici lo avevano già limitato pesantemente negli anni precedenti.Con il Milan di Sacchi e Capello, Van Basten ha scritto pagine indimenticabili: quattro scudetti, quattro Supercoppe Italiane, tre Coppe dei Campioni, due Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali e tre Palloni d’Oro (1988, 1989, 1992). Con l’Olanda vinse l’Europeo 1988.