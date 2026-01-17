Allegri, tutta fortuna: "Ha più Culovic che schemi"

Il culo aiuta gli audaci, ma qui si sta esagerando. Max Allegri sta superando i grandi maestri del lato B, i Sacchi, gli Ancelotti, e per carità, non è mica un delitto essere baciati dalla fortuna, ma per cortesia non facciamo passare ’sta roba come «grande strategia del maestro livornese». La partita (vinta) contro il Como - simile a molte altre, tra l’altro - è il riassunto del culissimo che sta permettendo al suo Milan di combattere in zona scudetto: 45’ minuti che definirli «di sofferenza» gli fai un regalo e in cui il Como ha fatto sembrare il Diavolo 7 volte campione d’Europa una squadra piccina-picciò.

Maignan ha dovuto vestire i panni di Superman e i più dicono: «Sì, ma il francese è pagato dal Milan, normale che pari». È così, ma se una grande azione può essere assoluto merito del tecnico che l’ha studiata, elaborata e portata sul campo, di sicuro non è merito di Allegri se Maignan strapara e confeziona miracoli che pare un mix tra Yashin e Buffon.

