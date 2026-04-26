Miss Escort, mamma e libera: "Cosa vogliono gli italiani"

Altro che sesso e trasgressione, «gli uomini italiani hanno bisogno di tanto affetto». Parola di Bianca, la Miss Escort 2025 ospite a Dritto e rovescio, su Rete 4. Le confessioni private della signora, in studio, lasciano di stucco anche il padrone di casa Paolo Del Debbio: «Quando mi toccano mi chiedono “posso?”. Mi domandano un bacio, mi danno tanti abbracci, mi pagano per l’affetto». Giuseppe Cruciani annuisce, il pubblico applaude. I suoi clienti «per la maggior parte sono uomini sposati, ma anche single, dipende, un po’ di tutto. Hanno un’azienda, oppure anche il muratore...».

La lista comprende anche «calciatori, politici». Ma Del Debbio la ferma, strappandole una risata: «Mi incuriosisce per il muratore. Ha pagato a rate?». «Ah, sì, sì». «Ah, fai anche un finanziamento, insomma», è il commento sardonico del conduttore.

«Paolo, ha detto muratore, ma non stava pensando a un muratore...», lo corregge la sua giornalista. «È un ingegnere che costruisce...», specifica la escort. Conto corrente alla mano, tutto torna. L’inchiesta milanese che sta coinvolgendo molte stelle di Milan, Inter e Serie A non la turba: «Penso che sia una cosa normalissima. Ragazzi, stiamo parlando di gente che ha dei soldi, che vuole divertirsi. Queste ragazze volevano, nessuno ha puntato una pistola alla loro testa. Sono andate, si sono divertite». C’è però una differenza tra Bianca e le giovani ragazze-immagine dell’inchiesta: «Io lavoro in autonomia, non ho agenzia.

Pago le tasse, abbiamo il codice Ateco. Sono libera, sceglio chi voglio, comando la situazione in tutti i sensi». In alcuni casi è arrivata a guadagnare addirittura 5mila euro a sera, tra hotel, cena e champagne. Merito del suo miglior cliente, «un imprenditore svizzero». D’altronde, «a Zurigo è pieno di bordelli». Oltreconfine è tutto legalizzato. Miss Escort, sì, ma pure mamma di due ragazzi: «Conoscono il mio mestiere. Fare la madre è una cosa, fare il mio lavoro è un’altra. Come madre non ho nulla da rimproverarmi perché penso di aver fatto il mio meglio, anche se non sono perfetta, però questa è la mia scelta di vita. Economica o no, ma è la mia scelta. Come madre mi trasformo e divento Bianca». In compenso, qualcuno starà arrossendo.