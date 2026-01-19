Australian Open, "Sinner-Alcaraz? Ecco chi vince": la profezia di Boris Becker

Intervistato da Il Dolomiti, Bertolucci non si è sbilanciato su un favorito, preferendo sottolineare il netto divario che separa Sinner e Alcaraz dal resto del circuito: “Salvo un infortunio o una giornata storta, ma che deve essere proprio storta, storta — dice — la finale è scritta, perché Sinner e Alcaraz hanno non una, non due, ma tre marce in più rispetto a tutti gli altri”. Un dominio tale, secondo l’ex azzurro, da riaprire persino il discorso sul Grande Slam, impresa che nel tennis maschile manca dal 1969.

L’Australian Open è appena iniziato, ma l’attenzione del mondo del tennis sembra già proiettata verso un finale che molti considerano quasi inevitabile: un nuovo capitolo della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Dopo tre Slam consecutivi dominati dalla coppia italo-spagnola, immaginare un epilogo diverso a Melbourne appare complicato. Un’idea condivisa anche da due grandi ex come Paolo Bertolucci e Boris Becker, che hanno analizzato il momento dei due fenomeni da prospettive differenti.

«Jannik e Carlitos? Amici mai!». All'alba del 2026 tennistico con il primo Slam alle porte e dopo le pag...

Proprio l’Australian Open diventa quindi uno snodo chiave: “Chi lo vince mette il primo mattoncino e, contemporaneamente, spegne ogni sogno dell’avversario di conseguire il Grande Slam”, prosegue. Le grandi rivalità, spiega Bertolucci, si alimentano anche di questo gioco di rincorse e rivincite stagionali. Analizzando i possibili outsider, Bertolucci ridimensiona Ben Shelton: “Tutti hanno paura di Shelton, ma insomma — prosegue — non mi pare abbia mai impensierito nessuno dei due”. Più fiducia invece per Lorenzo Musetti, visto come possibile semifinalista Slam e impegnato nella notte tra lunedì e martedì contro il belga Raphael Collignon.

Di parere leggermente diverso Boris Becker, che al Corriere della Sera indica Sinner come favorito: “Alcaraz ce la può fare — dice — è il più talentuoso di tutti, però a Melbourne vedo Jannik partire con il vantaggio di aver già vinto due volte”. Per Becker, a pesare su Alcaraz sarà soprattutto la pressione del Career Grand Slam mancante e l’addio a Ferrero: “La pressione è tutta su Carlos — conclude il tedesco — deve dimostrare di poter vincere senza il suo pigmalione”. Una sfida nella sfida, che rende questo Australian Open ancora più carico di significati.