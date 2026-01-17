"Ti manca Alcaraz?": la risposta di Sinner è una bordata

"Dov'è Carlos? Ti manca?", "No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos": Jannik Sinner lo ha detto sorridendo, rispondendo a una domanda su Alcaraz al termine del match vinto contro il canadese Felix Auger-Aliassime nell'ultimo test prima degli Australian Open a Melbourne. Grande ironia nelle parole del numero 2 del tennis mondiale. In ogni caso, la rivalità tra i due campioni è ormai consolidata: nel 2025, Alcaraz e Sinner si sono incrociati più volte nelle fasi decisive dei tornei, spesso regalando finali spettacolari fino all'ultimo punto.

A Sinner, poi, è stato chiesto anche se il kit indossato contro Auger-Aliassime sarà lo stesso che utilizzerà per il torneo. "Questo è l'outfit per la sessione diurna, ma ne ho anche un altro per la sera!", ha spiegato l'azzurro. Che poi ha aggiunto: "Se prendo parte al processo decisionale con Nike? L'anno prossimo potrò dire più la mia sui colori, diciamo così", lasciando intendere che il giallo "senape" di quest'ultimo match non lo abbia convinto.