Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

"Ti manca Alcaraz?": la risposta di Sinner è una bordata

di
Libero logo
sabato 17 gennaio 2026
"Ti manca Alcaraz?": la risposta di Sinner è una bordata

1' di lettura

"Dov'è Carlos? Ti manca?", "No, a dire il vero a volte va bene anche senza Carlos": Jannik Sinner lo ha detto sorridendo, rispondendo a una domanda su Alcaraz al termine del match vinto contro il canadese Felix Auger-Aliassime nell'ultimo test prima degli Australian Open a Melbourne. Grande ironia nelle parole del numero 2 del tennis mondiale. In ogni caso, la rivalità tra i due campioni è ormai consolidata: nel 2025, Alcaraz e Sinner si sono incrociati più volte nelle fasi decisive dei tornei, spesso regalando finali spettacolari fino all'ultimo punto. 

A Sinner, poi, è stato chiesto anche se il kit indossato contro Auger-Aliassime sarà lo stesso che utilizzerà per il torneo. "Questo è l'outfit per la sessione diurna, ma ne ho anche un altro per la sera!", ha spiegato l'azzurro. Che poi ha aggiunto: "Se prendo parte al processo decisionale con Nike? L'anno prossimo potrò dire più la mia sui colori, diciamo così", lasciando intendere che il giallo "senape" di quest'ultimo match non lo abbia convinto.

tag
jannik sinner
carlos alcaraz
australian open
felix auger-aliassime

L'intervista Paolo Bertolucci smaschera Jannik Sinner: "La seconda di servizio", cosa è cambiato

Parola del Re Roger Federer, colpo al cuore di Jannik Sinner: "Cosa penso di Carlos Alcaraz"

No alla fratellanza Sinner e Alcaraz, bordata di Terruzzi: "Basta con questa amicizia"

ti potrebbero interessare

Marco Van Basten, dramma in famiglia: "Devo lasciare tutto"

Marco Van Basten, dramma in famiglia: "Devo lasciare tutto"

Como-Milan, Mike Maignan: un discorso impressionante prima del calcio d'inizio

Como-Milan, Mike Maignan: un discorso impressionante prima del calcio d'inizio

Como-Milan, "terrore" per Max Allegri in panchina: "Quell'urlo dalla tribuna..."

Como-Milan, "terrore" per Max Allegri in panchina: "Quell'urlo dalla tribuna..."

Loreno Pastuglia
Como-Milan, Costacurta stronca Leao: "Showman. Non ho mai capito..."

Como-Milan, Costacurta stronca Leao: "Showman. Non ho mai capito..."

Lorenzo Pastuglia