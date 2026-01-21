Jannik Sinner, la rivelazione del dilettante che lo ha battuto: "Devi pregare!"

C’è un volto del tennis che raramente arriva alle luci degli Slam, fatto di viaggi infiniti, tornei minori, spese continue e classifiche lontanissime dall’élite. È da quel mondo che arriva Jordan Smith, 29 anni, ex numero 1141 Atp e oggi coach a tempo pieno, protagonista inatteso di una delle storie più curiose della vigilia degli Australian Open. La sua esperienza è stata raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, dopo la serata folle vissuta a Melbourne nel format Million Dollar One Point Slam.

Un solo punto, un solo scambio, un milione di dollari australiani in palio. Dall’altra parte della rete Jannik Sinner, con Carlos Alcaraz a tifare. Smith quasi si scusa con il pubblico italiano: “Vi prego: italiani, perdonatemi per aver battuto Jannik”. Un evento surreale per chi come Jordan, fino a poco tempo fa, lottava per sostenersi nel circuito minore: “Il lato oscuro del tennis è fatto di sacrifici, pochi soldi e tanta incertezza”.

Il match si decide ancor prima di iniziare, con un sorteggio vinto dall’australiano: “Ho vinto il sorteggio a carta forbice e sasso, sono stato molto fortunato. Ovviamente gli ho lasciato la battuta: non avrei potuto gestire la sua risposta”. Anche Sinner sente il peso del momento: “Sì, posso confermarlo”, racconta Smith parlando del nervosismo dell’azzurro. Dopo il servizio finito in rete, il gesto che resta: “Mi ha subito abbracciato e mi ha augurato il meglio, è stato gentilissimo. Io mi dicevo: ‘Ma sta succedendo davvero, qui, sulla Rod Laver Arena?’”.

Prima di entrare in campo, Smith aveva chiesto consiglio ad Alcaraz: “Gli ho chiesto: ‘Cosa devo fare?’. Risposta: ‘Pregare’”. La vittoria gli ha cambiato la vita. Con quei soldi Smith potrà finalmente comprarsi un’auto, sistemarsi con una casa e guardare al futuro con serenità, dopo anni di precarietà. Come se non bastasse, ha incontrato anche Federer: “Il migliore di sempre — conclude Smith — una conversazione che ricorderò per sempre”.